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8400 seriesPosuda za paru pod pritiskom

GC8460/02

1 nagrada

Izvanredni rezultati, minimalan trud!

Snažan i iznenađujuće praktičan, ovaj sistem za peglanje daje neprekidnu paru pod visokim pritiskom. Zahvaljujući velikom rezervoaru za vodu koji se skida i može da se dopuni u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu, peglanje je brzo i jednostavno.

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Bez kompromisa.

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  • 1,6 l

  • AUTO CORD

Do 5 bara pritiska

Do 5 bara pritiska

Što je više pare, to je brže peglanje. Stvara se snažna, postojana količina pare koja prodire duboko u odeću i čini da peglanje bude brže i bolje. Snaga pare može da se reguliše tako da odgovara vašim potrebama.

Neprekidan mlaz pare do 110 g/min

Neprekidan mlaz pare do 110 g/min

Što je više pare, to je brže peglanje. Jedinstvena tehnologija u Philips pegli sa parnom stanicom generiše snažan mlaz pare, što čini da peglanje bude lakše, bolje i brže.

SteamGlide grejna ploča je vrhunska grejna ploča kompanije Philips

SteamGlide grejna ploča je vrhunska grejna ploča kompanije Philips

Grejna ploča SteamGlide je najbolja grejna ploča kompanije Philips za pegle na paru. Ona je izuzetno otporna na grebanje, s lakoćom klizi po tkanini i jednostavno se čisti.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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