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GC8460/02
Izvanredni rezultati, minimalan trud!
Snažan i iznenađujuće praktičan, ovaj sistem za peglanje daje neprekidnu paru pod visokim pritiskom. Zahvaljujući velikom rezervoaru za vodu koji se skida i može da se dopuni u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu, peglanje je brzo i jednostavno.
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
1,6 l
AUTO CORD
Što je više pare, to je brže peglanje. Stvara se snažna, postojana količina pare koja prodire duboko u odeću i čini da peglanje bude brže i bolje. Snaga pare može da se reguliše tako da odgovara vašim potrebama.
Što je više pare, to je brže peglanje. Jedinstvena tehnologija u Philips pegli sa parnom stanicom generiše snažan mlaz pare, što čini da peglanje bude lakše, bolje i brže.
Grejna ploča SteamGlide je najbolja grejna ploča kompanije Philips za pegle na paru. Ona je izuzetno otporna na grebanje, s lakoćom klizi po tkanini i jednostavno se čisti.
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