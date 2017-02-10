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  • Izuzetno brzo i tiho peglanje
  • Izuzetno brzo i tiho peglanje
  • Izuzetno brzo i tiho peglanje
  • Izuzetno brzo i tiho peglanje
  • Izuzetno brzo i tiho peglanje
  • Izuzetno brzo i tiho peglanje
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  • Izuzetno brzo i tiho peglanje
  • Izuzetno brzo i tiho peglanje
  • Izuzetno brzo i tiho peglanje
  • Izuzetno brzo i tiho peglanje
  • Izuzetno brzo i tiho peglanje

Obustavljeno

PerfectCare Aqua SilencePegla sa parnom stanicom

GC8651/10

4.2
| (5) Komentari

1 nagrada

Izuzetno brzo i tiho peglanje
Peglajte bilo koji odevni predmet koji može da se pegla, od svile i lana do pamuka i kašmira (bilo kojim redosledom), bez potrebe za podešavanjem. Pegla PerfectCare kompanije Philips daje odlične rezultate bez rizika od izgorevanja ili uglačavanja i bez obzira na to koji odevni predmet peglate. Zaista jednostavno peglanje.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

bez potrebe za podešavanjem temperature

Izuzetno brzo i tiho peglanje

  • Do 6,2 bara pritiska

  • Dodatna količina pare od 330 g

  • Brava za nošenje

  • Fiksirana posuda za vodu od 2,5 l

Tehnologija tihe pare: Snažan mlaz pare uz minimalan zvuk

Tehnologija tihe pare: Snažan mlaz pare uz minimalan zvuk

Uživajte u peglanju dok je porodica u blizini ili dok gledate TV jer vas neće ometati buka parne stanice. Tehnologija tihe pare pruža tih i veoma snažan mlaz pare. Parna stanica je opremljena filterima za utišavanje mlaza pare da bi se smanjila buka mlaza pare i platformom koja upija zvuk za smanjivanje buke pumpe u bazi.

Peglajte raznovrsne tkanine, počev od teksasa pa do svile bez podešavanja temperature

Peglajte raznovrsne tkanine, počev od teksasa pa do svile bez podešavanja temperature

Sada možete da peglate raznovrsne tkanine, počev od teksasa pa do svile bez podešavanja temperature. Garantovano nećete progoreti nijednu vrstu tkanine koja može da se pegla. Revolucionarna tehnologija koja pruža 1) Napredni, inteligentni procesor za kontrolu, koji precizno kontroliše temperaturu grejne ploče. Ne treba da podešavate temperaturu 2) Snažnu ciklonsku komoru za paru, koja pruža snažan neprekidan mlaz pare, što olakšava i ubrzava peglanje.

Efikasno i lako uklonite kamenac iz aparata da biste mu produžili radni vek

Efikasno i lako uklonite kamenac iz aparata da biste mu produžili radni vek

Izuzetno dugotrajne performanse mlaza pare: Ekskluzivna funkcija Easy De-Calc kompanije Philips pruža idealan način uklanjanja kamenca i produžava radni vek pegle sa parnom stanicom. Pegla će vas podsetiti svetlom i zvukom kada treba da obavite čišćenje. Samo kada je aparat hladan, otvorite dugme Easy De-Calc i prikupite prljavu vodu i kamenac u posudu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.2

od 5

5

Komentari

3
1

10/02/2017

България

България

Verifikovani kupac

Страхотен продукт !!!

Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

23/03/2022

Polska

Polska

Funkcja pary

Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

30/01/2019

România

România

Timp redus de calcat

„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

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  1. U kategoriji neograničene parne stanice pod pritiskom