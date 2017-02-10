2 godine garancije
Obustavljeno
GC8651/10
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Do 6,2 bara pritiska
Dodatna količina pare od 330 g
Brava za nošenje
Fiksirana posuda za vodu od 2,5 l
Uživajte u peglanju dok je porodica u blizini ili dok gledate TV jer vas neće ometati buka parne stanice. Tehnologija tihe pare pruža tih i veoma snažan mlaz pare. Parna stanica je opremljena filterima za utišavanje mlaza pare da bi se smanjila buka mlaza pare i platformom koja upija zvuk za smanjivanje buke pumpe u bazi.
Sada možete da peglate raznovrsne tkanine, počev od teksasa pa do svile bez podešavanja temperature. Garantovano nećete progoreti nijednu vrstu tkanine koja može da se pegla. Revolucionarna tehnologija koja pruža 1) Napredni, inteligentni procesor za kontrolu, koji precizno kontroliše temperaturu grejne ploče. Ne treba da podešavate temperaturu 2) Snažnu ciklonsku komoru za paru, koja pruža snažan neprekidan mlaz pare, što olakšava i ubrzava peglanje.
Izuzetno dugotrajne performanse mlaza pare: Ekskluzivna funkcija Easy De-Calc kompanije Philips pruža idealan način uklanjanja kamenca i produžava radni vek pegle sa parnom stanicom. Pegla će vas podsetiti svetlom i zvukom kada treba da obavite čišćenje. Samo kada je aparat hladan, otvorite dugme Easy De-Calc i prikupite prljavu vodu i kamenac u posudu.
Nagrade
4.2
od 5
5
Komentari
Vlad8989
10/02/2017
България
Verifikovani kupac
Страхотен продукт !!!
Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
Glendzia27
23/03/2022
Polska
Funkcja pary
Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Roxana123
30/01/2019
România
Timp redus de calcat
„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
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