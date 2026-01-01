2 godine garancije
Obustavljeno
GC9020/02
Moćno peglanje bez briga
Ovaj moćni i brzi sistem omogućava peglanje bez muke uz jedinstvenu funkciju Auto Calc-Clean. Više ne morate da uklanjate kamenac is sistema. Pegla to radi za vas. Omogućava vam izuzetan doživljaj peglanja, bez muke
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Auto Calc Clean
Što je više pare, to je brže peglanje. Stvara se snažna, postojana količina pare koja prodire duboko u odeću i čini da peglanje bude brže i bolje. Snaga pare može da se reguliše tako da odgovara vašim potrebama.
Što je više pare, to je brže peglanje. Jedinstvena tehnologija u Philips pegli sa parnom stanicom generiše snažan mlaz pare, što čini da peglanje bude lakše, bolje i brže.
Pegla sa parnom stanicom se isporučuje sa bravom za bezbedno nošenje. Možete bezbedno da zaključate peglu na bazu, što je čini bezbednijom i smanjuje rizik da ljudi dodirnu vruću grejnu ploču. Takođe možete lako da nosite parnu stanicu.
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