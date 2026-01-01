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  • Moćno peglanje bez briga
  • Moćno peglanje bez briga
  • Moćno peglanje bez briga
  • Moćno peglanje bez briga
  • Moćno peglanje bez briga
  • Moćno peglanje bez briga
  • Moćno peglanje bez briga
  • Moćno peglanje bez briga
  • Moćno peglanje bez briga
  • Moćno peglanje bez briga
  • Moćno peglanje bez briga
  • Moćno peglanje bez briga

Obustavljeno

9000 seriesPosuda za paru pod pritiskom

GC9020/02

1 nagrada

Moćno peglanje bez briga

Ovaj moćni i brzi sistem omogućava peglanje bez muke uz jedinstvenu funkciju Auto Calc-Clean. Više ne morate da uklanjate kamenac is sistema. Pegla to radi za vas. Omogućava vam izuzetan doživljaj peglanja, bez muke

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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Jedinstvena funkcija Auto Calc-Clean za automatsko čišćenje kamenca

Moćno peglanje bez briga

  • Auto Calc Clean

Do 5 bara pritiska

Do 5 bara pritiska

Što je više pare, to je brže peglanje. Stvara se snažna, postojana količina pare koja prodire duboko u odeću i čini da peglanje bude brže i bolje. Snaga pare može da se reguliše tako da odgovara vašim potrebama.

Neprekidan mlaz pare do 120 g/min

Neprekidan mlaz pare do 120 g/min

Što je više pare, to je brže peglanje. Jedinstvena tehnologija u Philips pegli sa parnom stanicom generiše snažan mlaz pare, što čini da peglanje bude lakše, bolje i brže.

Čvrsto zaključajte peglu na baznu stanicu

Čvrsto zaključajte peglu na baznu stanicu

Pegla sa parnom stanicom se isporučuje sa bravom za bezbedno nošenje. Možete bezbedno da zaključate peglu na bazu, što je čini bezbednijom i smanjuje rizik da ljudi dodirnu vruću grejnu ploču. Takođe možete lako da nosite parnu stanicu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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