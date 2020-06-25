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  • Izuzetno velika snaga peglanja
  • Izuzetno velika snaga peglanja
  • Izuzetno velika snaga peglanja
  • Izuzetno velika snaga peglanja
  • Izuzetno velika snaga peglanja
  • Izuzetno velika snaga peglanja
  • Izuzetno velika snaga peglanja
  • Izuzetno velika snaga peglanja
  • Izuzetno velika snaga peglanja

Obustavljeno

PerfectCare Aqua ProPegla sa parnom stanicom

GC9410/60

4.8
| (31) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Izuzetno velika snaga peglanja
Model PerfectCare Aqua Pro je opremljen izuzetno lakom peglom i veoma velikom posudom za vodu od 2,5 l, pa je idealan za duže peglanje i savršen za vertikalno peglanje parom.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

uz izuzetno laku peglu

Izuzetno velika snaga peglanja

  • Maks. 6,7 bara pritiska

  • Dodatna količina pare do 450 g

  • Posuda za vodu kapaciteta 2,5 l

  • Izuzetno lagana pegla

Veoma velika posuda za vodu garantuje duže korišćenje bez prekida rada

Veoma velika posuda za vodu garantuje duže korišćenje bez prekida rada

Posuda za vodu ima veoma veliki kapacitet od 2,5 l, tako da dobijate pogodnost do 3 sata neprekidne upotrebe, bez potrebe za dopunjavanjem rezervoara. Posuda je providna, pa možete da je sagledate iz svih uglova i procenite koliko je vode preostalo za efikasnu proizvodnju pare. Kada treba da dopunite posudu, pegla sa parnom stanicom ima veliki otvor za punjenje koji omogućava lako punjenje rezervoara za vodu pod slavinom ili pomoću bokala ili flaše bilo kada tokom peglanja

Jednostavan i efikasan sistem za uklanjanje kamenca

Jednostavan i efikasan sistem za uklanjanje kamenca

Proizvodi za redovno uklanjanje kamenca štite peglu i osiguravaju najbolje performanse pare. Ekskluzivno dizajnirana i idealno pozicionirana funkcija Easy De-Calc Plus predstavlja idealan način da uklonite kamenac i produžite radni vek pegle sa parnom stanicom. Pegla će vas podsetiti svetlosnim i zvučnim obaveštenjima kada dođe vreme za čišćenje i uklanjanje kamenca. Kada se aparat ohladi, jednostavno uklonite dugme Easy De-Calc i postavite posudu ispod kako bi prikupili i bacili prljavu vodu i kamenac.

Uštedite energiju u režimu ECO

Uštedite energiju u režimu ECO

Režim ECO vam omogućava da uštedite energiju, a da se to ne odrazi na rezultate peglanja. Režim ECO koristi manju količinu pare, ali ipak sasvim dovoljno za peglanje svih odevnih predmeta.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.8

od 5

31

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

25/06/2020

Hrvatska

Hrvatska

Zavoljela sam glačanje!!

Uživam jer stvarno savršeno glača sve vrste tkanina!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare

23/03/2019

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Preporuka za ovaj proizvod, sve karakteristike su odlične. Veliki spremnik za duže peglanje , izvrstan dizajn za lakšu upotrbu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare

08/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Чудесен продукт, полезен и практичен.

Харесвам ютията с парогенератор, защото пести време. С нея се глади лесно и удобно. Много практичен ред.

Prednosti

Спестява много време, в сравнение с обикновените ютии.

Mane

Периодично трябва да се прави почистване на котления камък.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор

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  1. ušteda do 45% energije prema standardu IEC 603311, ECO režim u poređenju sa TURBO režimom