2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Maks. 6,7 bara pritiska
Dodatna količina pare do 450 g
Posuda za vodu kapaciteta 2,5 l
Izuzetno lagana pegla
Posuda za vodu ima veoma veliki kapacitet od 2,5 l, tako da dobijate pogodnost do 3 sata neprekidne upotrebe, bez potrebe za dopunjavanjem rezervoara. Posuda je providna, pa možete da je sagledate iz svih uglova i procenite koliko je vode preostalo za efikasnu proizvodnju pare. Kada treba da dopunite posudu, pegla sa parnom stanicom ima veliki otvor za punjenje koji omogućava lako punjenje rezervoara za vodu pod slavinom ili pomoću bokala ili flaše bilo kada tokom peglanja
Proizvodi za redovno uklanjanje kamenca štite peglu i osiguravaju najbolje performanse pare. Ekskluzivno dizajnirana i idealno pozicionirana funkcija Easy De-Calc Plus predstavlja idealan način da uklonite kamenac i produžite radni vek pegle sa parnom stanicom. Pegla će vas podsetiti svetlosnim i zvučnim obaveštenjima kada dođe vreme za čišćenje i uklanjanje kamenca. Kada se aparat ohladi, jednostavno uklonite dugme Easy De-Calc i postavite posudu ispod kako bi prikupili i bacili prljavu vodu i kamenac.
Režim ECO vam omogućava da uštedite energiju, a da se to ne odrazi na rezultate peglanja. Režim ECO koristi manju količinu pare, ali ipak sasvim dovoljno za peglanje svih odevnih predmeta.
Nagrade
4.8
od 5
31
Komentari
97%
preporučuje ovaj proizvod
Pčelica Maja
25/06/2020
Hrvatska
Zavoljela sam glačanje!!
Uživam jer stvarno savršeno glača sve vrste tkanina!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare
nuki64
23/03/2019
Hrvatska
odličan proizvod
Preporuka za ovaj proizvod, sve karakteristike su odlične. Veliki spremnik za duže peglanje , izvrstan dizajn za lakšu upotrbu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Pro GC9405/80 Glačalo s generatorom pare
Йорданова
08/09/2022
България
Verifikovani kupac
Чудесен продукт, полезен и практичен.
Харесвам ютията с парогенератор, защото пести време. С нея се глади лесно и удобно. Много практичен ред.
Prednosti
Спестява много време, в сравнение с обикновените ютии.
Mane
Периодично трябва да се прави почистване на котления камък.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PerfectCare Aqua Pro GC9325/30 Ютия с парогенератор
ušteda do 45% energije prema standardu IEC 603311, ECO režim u poređenju sa TURBO režimom