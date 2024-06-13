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  • Pola truda, maksimalan učinak
  • Pola truda, maksimalan učinak
  • Pola truda, maksimalan učinak
  • Pola truda, maksimalan učinak
  • Pola truda, maksimalan učinak
  • Pola truda, maksimalan učinak
  • Pola truda, maksimalan učinak
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Obustavljeno

WardrobeCareUgrađena daska za peglanje

GC9940/05

4.7
| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Pola truda, maksimalan učinak
Integrisani sistem za peglanje Wardrobe Care GC9940/05 kompanije Philips omogućava peglanje bez muke, od trenutka postavljanja do odlaganja. Daska za aktivno peglanje, u kombinaciji sa snažnom peglom, daje profesionalne rezultate peglanja kod kuće.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Integrisani sistem za peglanje

Pola truda, maksimalan učinak

  • Legendarni dizajn poput kolica

  • sklopiva daska

Sistem DualProtect Anti-calc omogućava peglanje bez muke

Sistem DualProtect Anti-calc omogućava peglanje bez muke

Sistem DualProtect Anti-calc je osmišljen da održava sistem 99% bez kamenca. Ovaj sistem za uklanjanja kamenca koji se lako koristi štiti sistem od kamenca i produžava radni vek aparata. Dvostruka zaštita se osigurava pomoću posebnih kertridža za uklanjanje kamenca koji sprečavaju dospevanje kamenca u sistem i dodatnog ciklusa ispiranja nakon zamene kertridža. Dvostruka zaštita omogućava peglanje bez muke i briga oko kamenca.

Kombinacija daske za peglanje sa generatorom pare pod pritiskom

Kombinacija Philips daske za peglanje sa generatorom pare pod pritiskom.

Daska za aktivno peglanje sa funkcijama izduvavanja i usisavanja

Daska za aktivno peglanje sa funkcijama izduvavanja i usisavanja

Ostvarite savršene rezultate peglanja brzo i lako. Daska za aktivno peglanje je opremljena ventilatorom koji ima funkciju izduvavanja i usisavanja. Kada se izabere funkcija izduvavanja, pegla se na oblaku vazduha, što je idealno za tanke i osetljive tkanine, jer se sprečava stvaranje nabora i sjajnih tragova na tamnim tkaninama. Funkcija usisavanja održava tkaninu fiksiranom na dasku i omogućava da savršeno ispeglate pantalone.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.7

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

13/06/2024

Polska

Polska

Super zestaw do prasowania

Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

15/11/2017

Polska

Polska

Fantastyczny sprzet

Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

08/04/2015

Polska

Polska

Rewelacyjny sprzęt

Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

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