2 godine garancije
Obustavljeno
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Legendarni dizajn poput kolica
sklopiva daska
Sistem DualProtect Anti-calc je osmišljen da održava sistem 99% bez kamenca. Ovaj sistem za uklanjanja kamenca koji se lako koristi štiti sistem od kamenca i produžava radni vek aparata. Dvostruka zaštita se osigurava pomoću posebnih kertridža za uklanjanje kamenca koji sprečavaju dospevanje kamenca u sistem i dodatnog ciklusa ispiranja nakon zamene kertridža. Dvostruka zaštita omogućava peglanje bez muke i briga oko kamenca.
Kombinacija Philips daske za peglanje sa generatorom pare pod pritiskom.
Ostvarite savršene rezultate peglanja brzo i lako. Daska za aktivno peglanje je opremljena ventilatorom koji ima funkciju izduvavanja i usisavanja. Kada se izabere funkcija izduvavanja, pegla se na oblaku vazduha, što je idealno za tanke i osetljive tkanine, jer se sprečava stvaranje nabora i sjajnih tragova na tamnim tkaninama. Funkcija usisavanja održava tkaninu fiksiranom na dasku i omogućava da savršeno ispeglate pantalone.
Nagrade
4.7
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Beatris Beatris
13/06/2024
Polska
Super zestaw do prasowania
Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Bea0970
15/11/2017
Polska
Fantastyczny sprzet
Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
anitra
08/04/2015
Polska
Rewelacyjny sprzęt
Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania