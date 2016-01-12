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HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*
Aparat HAIRCLIPPER serije 3000 je dizajniran da dugo traje i ostvari odlične performanse. Inovativni element za šišanje, sečiva od nerđajućeg čelika i podesivi češalj za kosu su dizajnirani tako da vam omoguće da se brzo i efikasno ošišate svaki put.
Sečiva od nerđajućeg čelika
13 postavki dužine
Napajanje iz naponske mreže
Izborite se sa svakim tipom kose uz našu naprednu tehnologiju DualCut, koja predstavlja spoj dvostruko naoštrenog element za šišanje i niskog nivoa trenja. Inovativni elementi za šišanje su dizajnirani tako da ostvaruju dosledne performanse i da šišaju kosu dvaput brže u odnosu na uobičajene Philips aparate za šišanje*.
Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika za dugotrajnu oštrinu.
Jednostavno izaberite i zaključajte željenu dužinu pomoću podesivog češlja sa 12 postavki dužine koje se mogu zaključati od 1 do 23 mm, uz tačno 2 mm između dužina. Možete da koristite aparat i bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.
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4.2
od 5
161
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
Yeezus17
12/01/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odličan proizvod
Dakle, uređaj kupljen prije cca. 2 mj, jako zadovoljan s njime, lagano za uporabu, ukratko, oduševljen!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat za šišanje
plto4ka
26/02/2021
България
СТРАХОТНА МАШИНКА.
СТРАХОТНА РАБОТА НА СУПЕР ЦЕНА. ПОЛЗВАМ Я САМ, БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ.
Prednosti
ТИХА, НЕ СКУБЕ, ГОЛЯМ ДИАПАЗОН.
Mane
НЯМА, ЗА СЕГА ...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка за подстригване
Datum upotrebe 2019-02-26
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка за подстригване
Datum upotrebe 2019-02-26
Duhcheto
01/07/2020
България
Машинката е супер
Аз съм много доволен от машинката.Удобна,бърза и Не много шумна.Благодаря на Philips за добрите продукти които произвеждат!!!И като за последно съответствие цена-качество бих я препоръчал на Всеки,даже вече съм я препоръчал на няколко приятели.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка за подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка за подстригване
Euromonitor International, obim maloprodaje u jedinicama, električni uređaji za negu koji obuhvataju objedinjene kategorije aparata za brijanje tela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za negu kose, podaci za 2025.
U odnosu na prethodni model kompanije Philips