ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi

Obustavljeno

Hairclipper series 3000Aparat za šišanje

HC3400/15

4.2

| (161) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod

HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*

Aparat HAIRCLIPPER serije 3000 je dizajniran da dugo traje i ostvari odlične performanse. Inovativni element za šišanje, sečiva od nerđajućeg čelika i podesivi češalj za kosu su dizajnirani tako da vam omoguće da se brzo i efikasno ošišate svaki put.

Pogledajte sve prednosti
Philips OneGrooming #1 Icon

Svetski brend broj 1 za električne uređaje za negu1

sa tehnologijom DualCut sa brže i efikasnije šišanje

HAIRCLIPPER serije 3000 – ošišajte se dvaput brže*

  • Sečiva od nerđajućeg čelika

  • 13 postavki dužine

  • Napajanje iz naponske mreže

Dvostruko naoštreni element za šišanje sa smanjenim trenjem

Dvostruko naoštreni element za šišanje sa smanjenim trenjem

Izborite se sa svakim tipom kose uz našu naprednu tehnologiju DualCut, koja predstavlja spoj dvostruko naoštrenog element za šišanje i niskog nivoa trenja. Inovativni elementi za šišanje su dizajnirani tako da ostvaruju dosledne performanse i da šišaju kosu dvaput brže u odnosu na uobičajene Philips aparate za šišanje*.

Samooštreća sečiva od čelika za dugotrajnu oštrinu

Samooštreća sečiva od čelika za dugotrajnu oštrinu

Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika za dugotrajnu oštrinu.

Jednostavan izbor i zaključavanje 13 postavke dužine: od 0,5 do 23 mm

Jednostavan izbor i zaključavanje 13 postavke dužine: od 0,5 do 23 mm

Jednostavno izaberite i zaključajte željenu dužinu pomoću podesivog češlja sa 12 postavki dužine koje se mogu zaključati od 1 do 23 mm, uz tačno 2 mm između dužina. Možete da koristite aparat i bez češlja za kratko podrezivanje na 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.2

od 5

161

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

12/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odličan proizvod

Dakle, uređaj kupljen prije cca. 2 mj, jako zadovoljan s njime, lagano za uporabu, ukratko, oduševljen!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Aparat za šišanje

26/02/2021

България

България

СТРАХОТНА МАШИНКА.

СТРАХОТНА РАБОТА НА СУПЕР ЦЕНА. ПОЛЗВАМ Я САМ, БЕЗ ЧУЖДА ПОМОЩ.

Prednosti

ТИХА, НЕ СКУБЕ, ГОЛЯМ ДИАПАЗОН.

Mane

НЯМА, ЗА СЕГА ...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка за подстригване

Datum upotrebe 2019-02-26

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка за подстригване

Datum upotrebe 2019-02-26

01/07/2020

България

България

Машинката е супер

Аз съм много доволен от машинката.Удобна,бърза и Не много шумна.Благодаря на Philips за добрите продукти които произвеждат!!!И като за последно съответствие цена-качество бих я препоръчал на Всеки,даже вече съм я препоръчал на няколко приятели.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка за подстригване

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3400/15 Машинка за подстригване

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Euromonitor International, obim maloprodaje u jedinicama, električni uređaji za negu koji obuhvataju objedinjene kategorije aparata za brijanje tela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za negu kose, podaci za 2025. 

  1. U odnosu na prethodni model kompanije Philips