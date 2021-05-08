2 godine garancije
Obustavljeno
Sečiva od nerđajućeg čelika
13 postavki dužine
75 min. bežične upotr./8 sati punjenja
Naš Philips aparat za šišanje sa novim, inovativnim češljem napravljen je tako da spreči zapetljavanje kose. To vam omogućava da šišate kosu bez ometanja.
Philips Hairclipper 3000 koristi naprednu tehnologiju DualCut za maksimalnu preciznost. Dolazi sa dvostrukim sečivima i napravljen je tako da ostane oštar kao prvog dana.
Samooštreća čelična sečiva napravljena su tako da budu neverovatno dugotrajna. Čak i nakon 5 godina podrezuju sa istom preciznošću i pouzdanošću kao prvog dana.
4.7
od 5
102
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
akiboy
08/05/2021
Srbija
Odličan proizvod
Sjajan mali aparat, ne čupa kosu, lako rukovanje, dugo drżi baterija.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Luka10
13/04/2022
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odlican
Imali smo sisac koji je bio proizveden prije ovog i bio je odlican, međutim pukao je nastavak i nije se mogao naruciti naknadno. Nakon toga smo kupili ovaj i malo je reci da je odlican. Imam dvojicu sinova i sama ih sisam, ne cupa ih, ne smeta im i cak im je postalo zabavno sisanje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Mikic
23/09/2021
Hrvatska
Verifikovani kupac
Proizvod lagan za uporabu
Brzo punjenje, lagano se izabire dubina sisanja, lagano se drzi u ruci, vrlo bitno ne cupa kosu
Prednosti
Ne cupa kod sisanja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3520/15 Aparat za šišanje
Brzo šišanje bez nagomilavanja – testirano na isečenoj kosi dužine do 19 mm, u poređenju sa prethodnim češljem
Seče 2 puta brže – u poređenju sa prethodnim Philips modelom