ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje
  • Brzo i ravnomerno šišanje

2 + 1 produžena garancija

Obustavljeno

Hairclipper series 3000Aparat za šišanje

HC3525/15

4.5
| (715) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
Brzo i ravnomerno šišanje
Aparat za šišanje 3000 kompanije Philips pruža brzo i ravnomerno podrezivanje. 13 postavki dužine, tehnologija Trim-and-Flow i tehnologija DualCut na ovom uređaju omogućavaju vam da brzo postignete željenu završnicu.
Pogledajte sve prednosti

Brže podrezivanje dlačica bez nagomilavanja

Brzo i ravnomerno šišanje

  • Sečiva od nerđajućeg čelika koja se sama oštre

  • 13 postavki dužine

  • 45 min bežične upotrebe / 8 h punjenja

Otključajte duže trajanje baterije zahvaljujući dizajnu optimizovanom pomoću tehnologije DuraPower

Otključajte duže trajanje baterije zahvaljujući dizajnu optimizovanom pomoću tehnologije DuraPower

Uređaj na koji uvek možete da se oslonite za odličan izgled. Tehnologija DuraPower štiti motor i bateriju od prekomernog naprezanja, čime se efektivno produžava radni vek aparata za šišanje.

Lako podešavanje dužine dlačica od 0,5 mm do 23 mm

Lako podešavanje dužine dlačica od 0,5 mm do 23 mm

Sa lakoćom precizno doterajte dužinu dlačica. Birajte neku od 12 postavki između 1 mm i 23 mm u koracima od 2 mm. Za glatkije podrezivanje, samo uklonite češalj za precizno podrezivanje od 0,5 mm.

Samooštreća čelična sečiva, ne zahtevaju podmazivanje

Samooštreća čelična sečiva, ne zahtevaju podmazivanje

Postizanje dobrog izgleda nikada nije bilo lakše. Naši aparati za šišanje mogu da se pohvale samooštrećim sečivima koja su izuzetno dugotrajna, što garantuje precizno doterivanje od prvog dana do pete godine i nakon toga.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Pronađite rezervni deo ili dodatnu opremu

Idite na delove i pribor

Delovi & Pribor

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.5

od 5

715

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

30/10/2023

Srbija

Srbija

Odličan trimer za kosu

Ergonomija je odlična, izuzetno oštri noževi za šišanje bez čupkanja. Odlična baterija.

Prednosti

Dizajn, ergonomija, baterija

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3525/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3525/15 Aparat za šišanje

07/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odlicno sisa

Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

24/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

Nadprosječan proizvod

Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.

Prednosti

Dizajn, funkcionalnost, cijena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana