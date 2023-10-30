2 godine garancije
Obustavljeno
Sečiva od nerđajućeg čelika koja se sama oštre
13 postavki dužine
45 min bežične upotrebe / 8 h punjenja
Uređaj na koji uvek možete da se oslonite za odličan izgled. Tehnologija DuraPower štiti motor i bateriju od prekomernog naprezanja, čime se efektivno produžava radni vek aparata za šišanje.
Sa lakoćom precizno doterajte dužinu dlačica. Birajte neku od 12 postavki između 1 mm i 23 mm u koracima od 2 mm. Za glatkije podrezivanje, samo uklonite češalj za precizno podrezivanje od 0,5 mm.
Postizanje dobrog izgleda nikada nije bilo lakše. Naši aparati za šišanje mogu da se pohvale samooštrećim sečivima koja su izuzetno dugotrajna, što garantuje precizno doterivanje od prvog dana do pete godine i nakon toga.
4.5
od 5
715
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Djolekap
30/10/2023
Srbija
Odličan trimer za kosu
Ergonomija je odlična, izuzetno oštri noževi za šišanje bez čupkanja. Odlična baterija.
Prednosti
Dizajn, ergonomija, baterija
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3525/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3525/15 Aparat za šišanje
Celavac007
07/04/2022
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odlicno sisa
Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Ado_Sa
24/09/2021
Hrvatska
Nadprosječan proizvod
Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.
Prednosti
Dizajn, funkcionalnost, cijena.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje