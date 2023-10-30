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  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje
  • Pouzdano i snažno trimovanje

Novo

Hair ClipperSerija 3000

HC3721/15

4.5

| (716) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Pouzdano i snažno trimovanje

Priuštite sebi ili svojim voljenima savršeno ravnomerno i precizno šišanje uz Philips Hair Clipper 3000, sa samooštrećim oštricama za dugotrajnu oštrinu. Iskusite moćne performanse sa kablom.

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Jednostavan za upotrebu za precizno šišanje kose

Pouzdano i snažno trimovanje

  • Samooštreća sečiva

  • 6 postavki dužine

  • Trim and Flow

  • Napajanje iz naponske mreže

Prilagodite izgled pomoću 6 podesivih dužina

Prilagodite izgled pomoću 6 podesivih dužina

Sa 6 postavki dužine u koracima od 3 mm, ovaj aparat za šišanje pruža vam sigurnu kontrolu nad frizurom. Podesivi češalj vam omogućava trimovanje od 3 mm do 15 mm, a uklanjanje češlja omogućava glatku završnu obradu od 0,5 mm. Pouzdano, jednostavno trimovanje.

Maksimalna preciznost uz dugotrajne performanse

Maksimalna preciznost uz dugotrajne performanse

Samooštreće oštrice od 41 mm održavaju dugotrajnu oštrinu, glatko sekući kosu za dosledno, ravnomerno šišanje svaki put.

Za ravnomerno i lako trimovanje kod kuće

Za ravnomerno i lako trimovanje kod kuće

Uživajte u glatkom šišanju od početka do kraja. Češalj Trim and Flow dizajniran je da drži kosu u pokretu, sprečavajući začepljenje, tako da se aparat za šišanje pomera bez napora. Pomaže vam da održite stabilnu kontrolu i postignete idealan stil bez prekida.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

716

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

30/10/2023

Srbija

Srbija

Odličan trimer za kosu

Ergonomija je odlična, izuzetno oštri noževi za šišanje bez čupkanja. Odlična baterija.

Prednosti

Dizajn, ergonomija, baterija

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3525/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2023-09-30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3525/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2023-09-30

07/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odlicno sisa

Jednostavan za upotrebu i vrlo kvalitetno odraduje ono za sto je napravljen.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2021-03-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2021-03-07

24/09/2021

Hrvatska

Hrvatska

Nadprosječan proizvod

Proizvod koji u potpunosti zadovoljava namjenu. Sve preporuke za isti.

Prednosti

Dizajn, funkcionalnost, cijena.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-09-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 3000 HC3530/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-09-24

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