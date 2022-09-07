2 godine garancije
Obustavljeno
Sečiva od nerđajućeg čelika
24 postavke dužine
75 min. bežične upotr./8 sati punjenja
Izborite se sa svakim tipom kose uz našu naprednu tehnologiju DualCut, koja predstavlja spoj dvostruko naoštrenog element za šišanje i niskog nivoa trenja. Inovativni elementi za šišanje su dizajnirani tako da šišaju kosu dvostruko brže u odnosu na uobičajene Philips aparate za šišanje, uz dodatak robusnog čeličnog štitnika za nenadmašnu dugotrajnost.*
Samooštreća sečiva od nerđajućeg čelika za dugotrajnu oštrinu.
Okrenite točkić da biste jednostavno izabrali i zaključali željenu dužinu, uz 23 postavke dužine od 1 do 23 mm i tačno 1 mm razlike između svake postavke dužine. Možete i da koristite aparat bez češlja za glatko podrezivanje do 0,5 mm.
4.4
od 5
224
Komentari
89%
preporučuje ovaj proizvod
Емо1970
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Чудесен
Здрава, качествена машинка. Много съм доволен, Препоръчвам я,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка за подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка за подстригване
jjbjani
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Купих ме по неволя, ползваме с желание!
В семейството ми сме много хора и в един дом. Ясно е, че разходите следва да са много. По неволя закупихме този продукт, наложи се, защото старият ни се счупи. Но какво по-хубаво от уред, който не се чупи, който многократно с добра работа си е изплатил цената! Та .. това е най-важното за мен! И оценката ми е заслужена! Препоръчвам я на всеки, който има нужда и заслужава липса на проблеми и държи да избира доброто на пазара!
Prednosti
Не се чупи, Работи коректно
Mane
Ако можеше батерията да издържа повече :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка за подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка за подстригване
Мануел
04/10/2021
България
Продукта е отличен
Продукта е отличен. Много здрава и устойчива машинка.
Prednosti
Продукта е отличен
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка за подстригване
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 5000 HC5440/15 Машинка за подстригване
U odnosu na prethodni model kompanije Philips