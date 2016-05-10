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  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik
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  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik
  • Potpuna preciznost uz 1 klik

Obustavljeno

Hairclipper series 7000Aparat za šišanje

HC7460/15

4.7
| (162) Komentari | 96% preporučuje ovaj proizvod
Potpuna preciznost uz 1 klik
Aparat za šišanje serije 7000 daje potpunu preciznost i kontrolu za šišanje pomoću samo jednog klika. Uz motorizovane češljeve i element za sečenje visokih performansi, to je jedini aparat za šišanje koji ujednačeno pruža očekivane rezultate.
Pogledajte sve prednosti

sa motorizovanim češljevima

Potpuna preciznost uz 1 klik

  • Sečiva od nerđajućeg čelika

  • 60 postavki dužine

  • Bežični rad 120 min./punjenje 1 sat

Kontrolna dugmad

Kontrolna dugmad

Intuitivni korisnički interfejs vam pruža precizne povratne informacije o izabranoj dužini. Koristite dugmad da biste lako izabrali i zaključali više od 60 postavki dužine. Brzo prođite kroz dužine ili sporo se krećite kroz svaki mali korak od 0,2 mm.

60 postavki dužine koje se lako biraju i zaključavaju: od 0,5 do 42 mm

60 postavki dužine koje se lako biraju i zaključavaju: od 0,5 do 42 mm

Koristite kontrolnu dugmad da biste precizno izabrali i zaključali dužinu koju želite, uz više od 60 postavki dužine. Koristite češalj za podrezivanje u koracima od tačno 0,2 mm između 1 i 7 mm i 1 mm između 7 i 42 mm. Ili možete da ga koristite bez češlja za kratko podrezivanje od 0,5 mm.

Prilagodljivi češljevi za dlaku za najbolje rezultate sečenja

Prilagodljivi češljevi za dlaku za najbolje rezultate sečenja

Aparat za šišanje sa 3 prilagodljiva češlja za dlaku: od 1 do 7 mm, od 7 do 24 mm i od 24 do 42 mm. Samo postavite jedan od češljeva za više od 60 postavki dužine koje se mogu zaključati sa koracima od tačno 0,2 mm između 1 mm i 7 mm i 1 mm između 7 mm i 42 mm. Ili možete da koristite aparat za šišanje bez češlja za kratko podrezivanje od 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

162

Komentari

96%

preporučuje ovaj proizvod

10/05/2016

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odlican uredaj sa s odlicnim karakteristikama

Vec sam ga koristio deset puta,jako dobar uredaj nemam nikakve primjedbe,, Preporucijem....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat za šišanje

10/02/2018

Slovenija

Slovenija

Odličen

Zelo natančen, enostaven za uporabo. Posebej mi je všeč moznost nastvaljanja dolžine rezila od 1-7 mm, kjer je mogoče izbrati celo desetinke milimetra. To omogoča lažje prehode med različnimi dolžinami las. Nakup lahko priporočam.

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik

18/01/2017

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

odlično

z artiklom sem zelo zadovoljen, lep dizajn, priročen, uporaben, itd

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik

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