2 godine garancije
Obustavljeno
Sečiva od nerđajućeg čelika
60 postavki dužine
Bežični rad 120 min./punjenje 1 sat
Intuitivni korisnički interfejs vam pruža precizne povratne informacije o izabranoj dužini. Koristite dugmad da biste lako izabrali i zaključali više od 60 postavki dužine. Brzo prođite kroz dužine ili sporo se krećite kroz svaki mali korak od 0,2 mm.
Koristite kontrolnu dugmad da biste precizno izabrali i zaključali dužinu koju želite, uz više od 60 postavki dužine. Koristite češalj za podrezivanje u koracima od tačno 0,2 mm između 1 i 7 mm i 1 mm između 7 i 42 mm. Ili možete da ga koristite bez češlja za kratko podrezivanje od 0,5 mm.
Aparat za šišanje sa 3 prilagodljiva češlja za dlaku: od 1 do 7 mm, od 7 do 24 mm i od 24 do 42 mm. Samo postavite jedan od češljeva za više od 60 postavki dužine koje se mogu zaključati sa koracima od tačno 0,2 mm između 1 mm i 7 mm i 1 mm između 7 mm i 42 mm. Ili možete da koristite aparat za šišanje bez češlja za kratko podrezivanje od 0,5 mm.
4.7
od 5
162
Komentari
96%
preporučuje ovaj proizvod
seegio
10/05/2016
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odlican uredaj sa s odlicnim karakteristikama
Vec sam ga koristio deset puta,jako dobar uredaj nemam nikakve primjedbe,, Preporucijem....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Aparat za šišanje
matseni
10/02/2018
Slovenija
Odličen
Zelo natančen, enostaven za uporabo. Posebej mi je všeč moznost nastvaljanja dolžine rezila od 1-7 mm, kjer je mogoče izbrati celo desetinke milimetra. To omogoča lažje prehode med različnimi dolžinami las. Nakup lahko priporočam.
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik
bine
18/01/2017
Slovenija
Verifikovani kupac
odlično
z artiklom sem zelo zadovoljen, lep dizajn, priročen, uporaben, itd
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 7000 HC7460/15 Strižnik
U odnosu na prethodni model kompanije Philips