2 godine garancije
Novo
Precizno i svestrano stilizovanje
Iskusite svestrano, precizno šišanje uz 28 podešavanja dužine i samooštreće oštrice koje ostaju oštre pri svakoj upotrebi. Uživajte u definisanim i doslednim rezultatima kod kuće.
Samooštreće čelične oštrice
28 postavki dužine
Senzor PowerAdapt
Trim and Flow
Ostvarite savršeno šišanje uz samooštreće čelične oštrice od 41 mm, napravljene za dugotrajne performanse
Uživajte u glatkom šišanju od početka do kraja. Češalj Trim and Flow dizajniran je da drži kosu u pokretu, sprečavajući začepljenje, tako da se aparat za šišanje pomera bez napora. Pomaže vam da održite stabilnu kontrolu i postignete idealan stil bez prekida.
Dugme za turbo snagu povećava brzinu šišanja za savršene rezultate čak i na najgušćoj kosi. Ono pruža uređaju dodatnu brzinu za lako prolaženje kroz kosu i samouvereno završavanje svakog šišanja, bez kompromisa.
4.5
od 5
282
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Yozza
28/02/2021
Srbija
Odličan trimer za kosu
Odličan trimer sa odličnim karakteristikama u skladu sa svojom cenom. Izabrao sam ga zbog mogućnosti da se koristi sa baterijom, ali i kablom, vrlo snažnim motorom, precizno podešavanje 0,1.. Pokazao se dobro i kod skraćivanja brade, uopšte ne štipa tanku kožu lica!
Prednosti
Snaga motora, dužina trajanja baterije, garancija 2+3 godine, precizno podešavanje, ergonomija, samooštreći noževi bez potrebe podmazivanja
Mane
Zamerka postoji, za taj novac (nije malo), nisam dobio ni kesicu da bi zaštitio tako skup trimer! A video sam, da na nekim tržištima dobijaju kutiju za trimer, i dodatak za uspravno punjenje! Zamolio bih vas, ako postoji mogućnost, da mi dostavite bar kutiju za zaštitu trimera, možete me kontaktirati na email adresu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2020-01-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Aparat za šišanje
Date of Use 2020-01-28
BobRi
21/04/2020
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odličan i za početnike!
Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Date of Use 2020-03-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Date of Use 2020-03-21
Mario76
06/07/2018
Hrvatska
Ergonomičan i precizan
Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje
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