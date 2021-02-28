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Sve serije

  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje
  • Precizno i svestrano stilizovanje

Novo

Hair ClipperSerija 7000

HC7722/15

4.5

| (282) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Precizno i svestrano stilizovanje

Iskusite svestrano, precizno šišanje uz 28 podešavanja dužine i samooštreće oštrice koje ostaju oštre pri svakoj upotrebi. Uživajte u definisanim i doslednim rezultatima kod kuće.

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Svetski brend broj 1 za električne uređaje za negu1

Iskusite moćne performanse za pouzdano šišanje

Precizno i svestrano stilizovanje

  • Samooštreće čelične oštrice

  • 28 postavki dužine

  • Senzor PowerAdapt

  • Trim and Flow

Maksimalna preciznost uz dugotrajne performanse

Maksimalna preciznost uz dugotrajne performanse

Ostvarite savršeno šišanje uz samooštreće čelične oštrice od 41 mm, napravljene za dugotrajne performanse

Za ravnomerno i lako trimovanje kod kuće

Za ravnomerno i lako trimovanje kod kuće

Uživajte u glatkom šišanju od početka do kraja. Češalj Trim and Flow dizajniran je da drži kosu u pokretu, sprečavajući začepljenje, tako da se aparat za šišanje pomera bez napora. Pomaže vam da održite stabilnu kontrolu i postignete idealan stil bez prekida.

Turbo režim prilagođava brzinu za najgušću kosu

Turbo režim prilagođava brzinu za najgušću kosu

Dugme za turbo snagu povećava brzinu šišanja za savršene rezultate čak i na najgušćoj kosi. Ono pruža uređaju dodatnu brzinu za lako prolaženje kroz kosu i samouvereno završavanje svakog šišanja, bez kompromisa.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

282

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

28/02/2021

Srbija

Srbija

Odličan trimer za kosu

Odličan trimer sa odličnim karakteristikama u skladu sa svojom cenom. Izabrao sam ga zbog mogućnosti da se koristi sa baterijom, ali i kablom, vrlo snažnim motorom, precizno podešavanje 0,1.. Pokazao se dobro i kod skraćivanja brade, uopšte ne štipa tanku kožu lica!

Prednosti

Snaga motora, dužina trajanja baterije, garancija 2+3 godine, precizno podešavanje, ergonomija, samooštreći noževi bez potrebe podmazivanja

Mane

Zamerka postoji, za taj novac (nije malo), nisam dobio ni kesicu da bi zaštitio tako skup trimer! A video sam, da na nekim tržištima dobijaju kutiju za trimer, i dodatak za uspravno punjenje! Zamolio bih vas, ako postoji mogućnost, da mi dostavite bar kutiju za zaštitu trimera, možete me kontaktirati na email adresu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-01-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-01-28

21/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odličan i za početnike!

Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Date of Use 2020-03-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Date of Use 2020-03-21

06/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ergonomičan i precizan

Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

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  1. Euromonitor International, obim maloprodaje u jedinicama, električni uređaji za negu koji obuhvataju objedinjene kategorije aparata za brijanje tela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za negu kose, podaci za 2025. 

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