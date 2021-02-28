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  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja
  • Maksimalna sloboda stilizovanja

Novo

Hair ClipperSerija 9000

HC9722/15

4.5

| (282) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Maksimalna sloboda stilizovanja

Doživite precizno, samouvereno šišanje uz 28 postavki dužine i samooštreća sečiva od titanijuma. Kreirajte glatke prelaze pomoću preciznih alatki za stapanje kose i uživajte u kontroli profesionalnog nivoa kod kuće uz ovaj svestrani Philips komplet frizerskog pribora.

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Philips OneGrooming #1 Icon

Svetski brend broj 1 za električne uređaje za negu1

Oštro trimovanje, lako senčenje i glatko doterivanje

Maksimalna sloboda stilizovanja

  • Samooštreća titanijumska sečiva

  • 28 postavki dužine

  • Senzor PowerAdapt

  • Trim and Flow

Prilagodite izgled pomoću 28 podesivih dužina

Prilagodite izgled pomoću 28 podesivih dužina

Kreirajte svoj stil uz 28 postavki dužine u preciznim koracima od 1 mm. Tri podesiva češlja, u opsegu od 2–28 mm, pružaju vam potpunu kontrolu za bilo koji stil, dok uklanjanje češlja omogućava čisto skraćivanje na 0,5 mm. Samouvereno, personalizovano negovanje postalo je lako.

Maksimalna preciznost uz dugotrajne performanse

Maksimalna preciznost uz dugotrajne performanse

Samooštreće oštrice od titanijuma ostaju oštre pri svakoj upotrebi, pružajući dosledne i pouzdane rezultate. Uz aparat za šišanje dobijate glatko šišanje bez napora koje održava stil definisanim bez kompromisa.

Dolazi sa 4 osnovne alatke za stilizovanje po želji

Dolazi sa 4 osnovne alatke za stilizovanje po želji

4-delni komplet frizerskog pribora pruža vam sve što je potrebno za samouvereno šišanje kod kuće. Sadrži makaze, češalj, frizerski ogrtač i šnale za kosu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

282

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

28/02/2021

Srbija

Srbija

Odličan trimer za kosu

Odličan trimer sa odličnim karakteristikama u skladu sa svojom cenom. Izabrao sam ga zbog mogućnosti da se koristi sa baterijom, ali i kablom, vrlo snažnim motorom, precizno podešavanje 0,1.. Pokazao se dobro i kod skraćivanja brade, uopšte ne štipa tanku kožu lica!

Prednosti

Snaga motora, dužina trajanja baterije, garancija 2+3 godine, precizno podešavanje, ergonomija, samooštreći noževi bez potrebe podmazivanja

Mane

Zamerka postoji, za taj novac (nije malo), nisam dobio ni kesicu da bi zaštitio tako skup trimer! A video sam, da na nekim tržištima dobijaju kutiju za trimer, i dodatak za uspravno punjenje! Zamolio bih vas, ako postoji mogućnost, da mi dostavite bar kutiju za zaštitu trimera, možete me kontaktirati na email adresu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-01-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Aparat za šišanje

Date of Use 2020-01-28

21/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odličan i za početnike!

Ljudi koji nisu frizeri rade sa njim odlično jer je kvalitetan!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Date of Use 2020-03-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Date of Use 2020-03-21

06/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ergonomičan i precizan

Na prvu mi je šišač djelovao malo robuzno i nezgrapno,pogotovo u odnosu na prijašnje Philips šišače i kod prvog šišanja malo mi je "bježao" u ruci... Kod idućeg uljepšavanja sebe,šišač je odlično "legao". Ovo mi je četvrti (ili peti) Philips-ov šišač u zadnjih 15-ak godina i definitivno je najbolji koji sam imao. Odlično leži u ruci,izuzetno je precizan i lijepog je dizajna,pogotovo kad zasvijetli "touch-pad". Jedina zamjerka ide na pakiranje... Takav bi se proizvod trebao isporučiti u prigodnoj torbici ili koferu a ne u običnom kartonu...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Hairclipper series 9000 HC9450/15 Bežični aparat za šišanje

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  1. Euromonitor International, obim maloprodaje u jedinicama, električni uređaji za negu koji obuhvataju objedinjene kategorije aparata za brijanje tela, električnih uređaja za čišćenje lica i uređaja za negu kose, podaci za 2025. 

  1. U poređenju sa profesionalnim frizerom.

  2. Nakon registracije na veb stranici Philips.com u roku od 90 dana od kupovine.