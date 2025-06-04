2 godine garancije
Tehnologija brzog oslobađanja pritiska
Sistem za kontrolu ukusa
Unapred podešeni programi kuvanja
Postupna uputstva
Tehnologija brzog oslobađanja pritiska omogućava automatsko oslobađanje pritiska za samo 7 minuta – 50% brže od kuvanja na šporetu.*
Od kuvanja pod pritiskom do sporog kuvanja, od dinstanja do kuvanja na pari – uživajte u više od 35 unapred podešenih opcija menija pomoću jednog dugmeta.
Napravite ukusnija jela uz naš novi sistem za kontrolu ukusa – kontrola preciznosti pritiska i temperature omogućava da meso bude mekše za 22%** i sočnije za 42%.**
Nagrade
4.6
od 5
110
Komentari
91%
preporučuje ovaj proizvod
BEBO8
04/06/2025
Srbija
savršenstvo
ovaj aparat je nešto najbolje što sam kupila, jela su preukusna, jednostavan je za upotrebu, meso je sočno, SAVRŠENO
Prednosti
SVE, od lakoće upotrebe aparata do ukusa mesa i povrća
Mane
nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips svestrani aparat za kuvanje HD2151/40 Sveobuhvatni ekspres lonac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips svestrani aparat za kuvanje HD2151/40 Sveobuhvatni ekspres lonac
Sanjolina
16/06/2023
Srbija
Svakoj porodici potreban
Aparat odlican! Obroci ukusni i spremni za tren oka .Toliko je jednostavan i lak za upotrebu da sam odusevljena. Juneci gulas srpeman za 40tak min. Preporucujem svima od srca .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips svestrani aparat za kuvanje HD2151/40 Sveobuhvatni ekspres lonac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips svestrani aparat za kuvanje HD2151/40 Sveobuhvatni ekspres lonac
Gregor5
09/06/2023
Srbija
Philips zaposleni
Ekspres Lonac koji ima sve sto mi je potrebno
[Employee of philipsglobal] Odusevljen sam time sto ima opciju automatskog podizanja i spustanja pritiska. Ima programe za sve vrste mesa a cak mogu i dati opciju da li sam sitno ili krupno meso seckao. Pored toga, ima i specijalne recepte, meni je odlican bio recept za dzem. Jednostavno, ovaj aparat mi je ustedeo vreme pripreme hrane i sto je najbitnije hrana je jako socna i ukusna a pored toga zbog bezbednosnih programa i decije brave, bezbedan je za celu porodicu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips svestrani aparat za kuvanje HD2151/40 Sveobuhvatni ekspres lonac
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips svestrani aparat za kuvanje HD2151/40 Sveobuhvatni ekspres lonac
Govedina se skuva za 30 minuta od zagrevanja do oslobađanja potpunog pritiska, u poređenju sa 60 minuta u šerpi na šporetu
Testirano pomoću WBSF i gubitka sadržaja vlažnosti na svinjetini i piletini, u poređenju sa Philips sveobuhvatnim aparatom za kuvanje 3000 i kuvanjem na šporetu
Važi samo za tržišta na kojima postoji aplikacija NutriU