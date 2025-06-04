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  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
  • Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta

Philips svestrani aparat za kuvanjeSveobuhvatni ekspres lonac

HD2151/40

4.6
| (110) Komentari | 91% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta
Kuvajte kod kuće bez ikakve muke uz naš sveobuhvatni ekspres lonac. Maksimalan ukus uz minimalan trud.
Pogledajte sve prednosti

Doživite brzo kuvanje kod kuće uz sistem za kontrolu ukusa

Skuvajte mnoštvo ukusnih obroka za 30 minuta

  • Tehnologija brzog oslobađanja pritiska

  • Sistem za kontrolu ukusa

  • Unapred podešeni programi kuvanja

  • Postupna uputstva

Tehnologija brzog oslobađanja pritiska

Tehnologija brzog oslobađanja pritiska

Tehnologija brzog oslobađanja pritiska omogućava automatsko oslobađanje pritiska za samo 7 minuta – 50% brže od kuvanja na šporetu.*

Višenamenske funkcije za ukusne varijante jela

Višenamenske funkcije za ukusne varijante jela

Od kuvanja pod pritiskom do sporog kuvanja, od dinstanja do kuvanja na pari – uživajte u više od 35 unapred podešenih opcija menija pomoću jednog dugmeta.

Sistem za kontrolu ukusa

Sistem za kontrolu ukusa

Napravite ukusnija jela uz naš novi sistem za kontrolu ukusa – kontrola preciznosti pritiska i temperature omogućava da meso bude mekše za 22%** i sočnije za 42%.**

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

110

Komentari

91%

preporučuje ovaj proizvod

2

04/06/2025

Srbija

Srbija

savršenstvo

ovaj aparat je nešto najbolje što sam kupila, jela su preukusna, jednostavan je za upotrebu, meso je sočno, SAVRŠENO

Prednosti

SVE, od lakoće upotrebe aparata do ukusa mesa i povrća

Mane

nema

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips svestrani aparat za kuvanje HD2151/40 Sveobuhvatni ekspres lonac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips svestrani aparat za kuvanje HD2151/40 Sveobuhvatni ekspres lonac

16/06/2023

Srbija

Srbija

Svakoj porodici potreban

Aparat odlican! Obroci ukusni i spremni za tren oka .Toliko je jednostavan i lak za upotrebu da sam odusevljena. Juneci gulas srpeman za 40tak min. Preporucujem svima od srca .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips svestrani aparat za kuvanje HD2151/40 Sveobuhvatni ekspres lonac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips svestrani aparat za kuvanje HD2151/40 Sveobuhvatni ekspres lonac

09/06/2023

Srbija

Srbija

Philips zaposleni

Ekspres Lonac koji ima sve sto mi je potrebno

[Employee of philipsglobal] Odusevljen sam time sto ima opciju automatskog podizanja i spustanja pritiska. Ima programe za sve vrste mesa a cak mogu i dati opciju da li sam sitno ili krupno meso seckao. Pored toga, ima i specijalne recepte, meni je odlican bio recept za dzem. Jednostavno, ovaj aparat mi je ustedeo vreme pripreme hrane i sto je najbitnije hrana je jako socna i ukusna a pored toga zbog bezbednosnih programa i decije brave, bezbedan je za celu porodicu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips svestrani aparat za kuvanje HD2151/40 Sveobuhvatni ekspres lonac

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips svestrani aparat za kuvanje HD2151/40 Sveobuhvatni ekspres lonac

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Odricanje od odgovornosti

  1. Govedina se skuva za 30 minuta od zagrevanja do oslobađanja potpunog pritiska, u poređenju sa 60 minuta u šerpi na šporetu

  2. Testirano pomoću WBSF i gubitka sadržaja vlažnosti na svinjetini i piletini, u poređenju sa Philips sveobuhvatnim aparatom za kuvanje 3000 i kuvanjem na šporetu

  3. Važi samo za tržišta na kojima postoji aplikacija NutriU