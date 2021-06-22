моя родина дуже любить гарячі сендвічі з сиром - бутербродниця дуже легка в використанні та повністю виконує свої функції на кухні, лічені хвилини і всі нагодовані. має достатньо зручну форму та легко чиститься. ідеальна для швидких перекусів та сніданків.