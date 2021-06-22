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        Obustavljeno

        5
        | (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
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        5.0

        od 5

        2

        Komentari

        100%

        preporučuje ovaj proizvod

        4
        3
        2
        1

        22/06/2021

        Україна

        Україна

        Чудовий прилад для швидкого готування

        Дуже корисний для мене прилад. Декілька хвилин і смачнющий гарячий сендвіч вже готовий. Комбіную будь-яку начинку - сир, томати, м'ясо, зелень. І ось вже підсмажені трикутнички прикрашають стіл. Можна і просто хліб підсушити. Легке очищення. Рекомендую.

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za HD2384/70 Бутербродниця

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za HD2384/70 Бутербродниця

        22/06/2019

        Україна

        Україна

        дуже любимо гарячі сендвічі з philips

        моя родина дуже любить гарячі сендвічі з сиром - бутербродниця дуже легка в використанні та повністю виконує свої функції на кухні, лічені хвилини і всі нагодовані. має достатньо зручну форму та легко чиститься. ідеальна для швидких перекусів та сніданків.

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za HD2384/70 Бутербродниця

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za HD2384/70 Бутербродниця

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