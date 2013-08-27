2 godine garancije
4.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Krdcha
27/08/2013
Česká republika
Tento produkt má výborné zpracování.
Zavádějící signalizace nahřívání oproti zvyklostem a konkurenci. Kontrolka nahřívání svítí zeleně při aktivaci - kdy se ještě nedá použít. Naopak při zhasnutí zelené je sendvičovač připraven...semafor naopak?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD2386/20 Gril Panini
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD2386/20 Gril Panini