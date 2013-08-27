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        4
        | (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
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        Komentari

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        4.0

        od 5

        1

        Pregled

        100%

        preporučuje ovaj proizvod

        5
        3
        2
        1

        27/08/2013

        Česká republika

        Česká republika

        Tento produkt má výborné zpracování.

        Zavádějící signalizace nahřívání oproti zvyklostem a konkurenci. Kontrolka nahřívání svítí zeleně při aktivaci - kdy se ještě nedá použít. Naopak při zhasnutí zelené je sendvičovač připraven...semafor naopak?

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za HD2386/20 Gril Panini

        Da, preporučujem ovaj proizvod

        Ova recenzija je napisana za HD2386/20 Gril Panini

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        • Povrat u roku od 30 dana