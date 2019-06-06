2 godine garancije
Obustavljeno
820 W
Ploča za trouglaste sendviče
Ploče za trouglaste sendviče garantovano fiksiraju sastojke i sir u sendviču
Visoka temperatura omogućava ravnomerno pečenje sendviča, za ukusnu i hrskavu koricu.
Samo pritisnite da biste bezbedno zatvorili i fiksirali aparat za pravljenje sendviča.
4.3
od 5
7
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Иван21
06/06/2019
България
Доволни сме от избора
Добър тостер с незалепващо покритие. Удобен за работа, ползваме го ежедневно, без забележки след доста дълга употреба.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер
Sofianka
03/03/2019
България
Удобен
Удобен, мощен, красив дизайн, много добро заключване при употреба. Бързо и равномерно запичане на филийки. Прецизна работа. Добро решение е скритото копче за изключване за безопасно използване в домакинство с деца. Бърз и мощен уред.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2392/90 Сандвич-тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2392/90 Сандвич-тостер
rad19
01/10/2019
Česká republika
Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu
Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač