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  • Ukusni sendviči na jednostavan način
  • Ukusni sendviči na jednostavan način
  • Ukusni sendviči na jednostavan način
  • Ukusni sendviči na jednostavan način
  • Ukusni sendviči na jednostavan način

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za pravljenje sendviča

HD2392/40

4.3
| (7) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod
Ukusni sendviči na jednostavan način
Savršeni tost sendviči svaki put pomoću ovog aparata za tople sendviče visoke temperature i velike snage, sa pločama za trouglaste sendviče koje zadržavaju sastojke unutra. Najlakši je za korišćenje zahvaljujući sistemu za lako zaključavanje i najlakši za odlaganje uz opciju kompaktnog vertikalnog odlaganja.
Pogledajte sve prednosti

Sa sistemom za lako zaključavanje i vertikalnim odlaganjem

Ukusni sendviči na jednostavan način

  • 820 W

  • Ploča za trouglaste sendviče

Ploče za trouglaste sendviče fiksiraju sastojke/sir u sendviču

Ploče za trouglaste sendviče fiksiraju sastojke/sir u sendviču

Ploče za trouglaste sendviče garantovano fiksiraju sastojke i sir u sendviču

Visoka temperatura za savršen tost sendvič

Visoka temperatura omogućava ravnomerno pečenje sendviča, za ukusnu i hrskavu koricu.

Jednostavan sistem za zaključavanje guranjem nadole

Jednostavan sistem za zaključavanje guranjem nadole

Samo pritisnite da biste bezbedno zatvorili i fiksirali aparat za pravljenje sendviča.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

7

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

06/06/2019

България

България

Доволни сме от избора

Добър тостер с незалепващо покритие. Удобен за работа, ползваме го ежедневно, без забележки след доста дълга употреба.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер

03/03/2019

България

България

Удобен

Удобен, мощен, красив дизайн, много добро заключване при употреба. Бързо и равномерно запичане на филийки. Прецизна работа. Добро решение е скритото копче за изключване за безопасно използване в домакинство с деца. Бърз и мощен уред.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2392/90 Сандвич-тостер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2392/90 Сандвич-тостер

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu

Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana