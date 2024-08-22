HD2510/90
Hrskavi tost svaki dan
Tostirajte bilo koji hleb baš onako kako volite sa Philips Essentials Collection tosterom serije 1000. Od blago hrskavog do zlatnobraon, 6 postavki zapečenosti pružaju mnoštvo opcija.
Izdržljivo, bezb. i efikasno tostiranje
Pametan i praktičan dizajn
Otkrijte ceo komplet za doručak
Komplet za doručak dizajniran za ono što je stvarno važno. Otkrijte ceo komplet sa odgovarajućim aparatom za filter kafu i aparatom za kuvanje vode.
Šest postavki omogućava vam da tostirate različite vrste hleba bez rizika od pregorevanja. Podesite postavku zapečenosti da biste dobili tost baš onako kako volite.
Uživajte u svestranosti sa dva široka proreza za mnoštvo različitih kriški – od hleba do zemički i svega između.
5.0
od 5
1
Pregled
Birsan
22/08/2024
România
Foarte delicat si eficient
A fost avantajos la preț și arata foarte bine. Produs foarte bun.
Ova recenzija je napisana za Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000
Ova recenzija je napisana za Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000