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Essentials CollectionPhilips toster serije 1000

HD2510/90

5

| (1) Pregled

Hrskavi tost svaki dan

Tostirajte bilo koji hleb baš onako kako volite sa Philips Essentials Collection tosterom serije 1000. Od blago hrskavog do zlatnobraon, 6 postavki zapečenosti pružaju mnoštvo opcija.

Pogledajte sve prednosti

Tostirajte baš kako želite sa 6 postavki zapečenosti

Hrskavi tost svaki dan

  • Izdržljivo, bezb. i efikasno tostiranje

  • Pametan i praktičan dizajn

  • Otkrijte ceo komplet za doručak

Otkrijte ceo komplet za doručak

Otkrijte ceo komplet za doručak

Komplet za doručak dizajniran za ono što je stvarno važno. Otkrijte ceo komplet sa odgovarajućim aparatom za filter kafu i aparatom za kuvanje vode.

6 postavki zapečenosti za tost baš kakav volite

6 postavki zapečenosti za tost baš kakav volite

Šest postavki omogućava vam da tostirate različite vrste hleba bez rizika od pregorevanja. Podesite postavku zapečenosti da biste dobili tost baš onako kako volite.

2 velika proreza za različite veličine hleba

2 velika proreza za različite veličine hleba

Uživajte u svestranosti sa dva široka proreza za mnoštvo različitih kriški – od hleba do zemički i svega između.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

4
3
2
1

22/08/2024

România

România

Foarte delicat si eficient

A fost avantajos la preț și arata foarte bine. Produs foarte bun.

Ova recenzija je napisana za Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000

Ova recenzija je napisana za Essentials collection HD2510/90 Prăjitor de pâine Philips Seria 1000

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