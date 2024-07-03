ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.
  • Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.
  • Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.
  • Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.
  • Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.
  • Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.
  • Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.
  • Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.
  • Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.
  • Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.
  • Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.
  • Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.

Serija 3000Philips toster

HD2511/00

4.9
| (103) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.
Hrskavi tost zlatne boje i topla peciva baš onako kako volite, zahvaljujući 8 postavki tostiranja i praktičnoj rešetki za podgrevanje zemički. Jednostavno tostirano sa stilom uz Philips toster serije 3000. Prefinjeni dizajn unosi suptilni dodir modernog u svaki dom.
Pogledajte sve prednosti

Zemičke i peciva, uvek tostirani onako kako želite.

Uživajte u svakom tostu. Svaki dan, sa stilom.

  • Istražite ceo komplet za doručak serije 3000

  • Uživajte u različitim vrstama hleba, baš onako kako volite

  • Prefinjeni dizajn, dodir modernog u svakoj kuhinji

Dostupan je ceo komplet za doručak sa aparatom za kuvanje vode i aparatom za filter kafu

Dostupan je ceo komplet za doručak sa aparatom za kuvanje vode i aparatom za filter kafu

Istražite naš ceo komplet za doručak serije 3000 sa odgovarajućim aparatom za kuvanje vode i aparatom za filter kafu. Dizajniran je tako da dan započnete sa stilom!

Ukusni tost baš kako želite sa 8 postavki zapečenosti

Ukusni tost baš kako želite sa 8 postavki zapečenosti

Uživajte u savršenom tostu baš onako kako volite uz izbor od 8 postavki. Prilagodite za svaku vrstu hleba – debeo ili tanak, blago tostiran ili hrskav i zlatnobraon.

Ravnomerno tostirajte svaki hleb sa 2 velika samocentrirajuća proreza

Ravnomerno tostirajte svaki hleb sa 2 velika samocentrirajuća proreza

Podignite doživljaj doručka na viši nivo sa više vrsta hleba umesto samo tosta! 2 velika prilagodljiva proreza za raznovrsne veličine i vrste hleba. Samocentrirajući mehanizam savršeno poravnava svaku krišku na sredini proreza radi ravnomernog tamnjenja, bez obzira na debljinu.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.9

od 5

103

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

2

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Top!

Toster koji imam je jednostavno fantastičan! Kruh se lijepo zapeče u par trenutaka, a pritom je lagan za upotrebu, i ne prepece kruh. Super mi je sto mogu i samo zagrijati pecivo.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2582/00 Toster

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2582/00 Toster

18/11/2024

Slovenija

Slovenija

Za popolne toaste!

Je odličen pripomoček za pripravo popolnih toastov. Opekač izstopa s svojo preprosto uporabo, nastavljive funkcije pa omogočajo brezskrbno upravljanje. Poleg tega je zelo trpežen, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hkrati lepo oblikovan z drobnimi detajli. Priporočam vsem, ki iščejo nekaj lepega, funkcionalnega in enostavnega.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips

10/12/2022

България

България

Високо качество, приемлива цена, има промоции

Избрах продукта поради автоматичната защита. Установих, че прави перфектни леко запечатани и нежно хрупкави филийки. Бързо се приготвят.

Prednosti

Надвиши очакванията ми за качество на готовия продукт - филийките са достатъчно хрупкави, лесно могат да се мажат с масло, без да са твърди.

Mane

Няма, но препоръчвам на #Philips, тавичката отгоре да не е от пластмаса и само за прах, когато уреда е студен. Може да се модифицира с различни отвори и да се ползва при включен уред - ще пести енергия и време.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD2582/00 Тостер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD2582/00 Тостер

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana