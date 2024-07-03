2 godine garancije
Istražite ceo komplet za doručak serije 3000
Uživajte u različitim vrstama hleba, baš onako kako volite
Prefinjeni dizajn, dodir modernog u svakoj kuhinji
Istražite naš ceo komplet za doručak serije 3000 sa odgovarajućim aparatom za kuvanje vode i aparatom za filter kafu. Dizajniran je tako da dan započnete sa stilom!
Uživajte u savršenom tostu baš onako kako volite uz izbor od 8 postavki. Prilagodite za svaku vrstu hleba – debeo ili tanak, blago tostiran ili hrskav i zlatnobraon.
Podignite doživljaj doručka na viši nivo sa više vrsta hleba umesto samo tosta! 2 velika prilagodljiva proreza za raznovrsne veličine i vrste hleba. Samocentrirajući mehanizam savršeno poravnava svaku krišku na sredini proreza radi ravnomernog tamnjenja, bez obzira na debljinu.
4.9
od 5
103
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Top!
Toster koji imam je jednostavno fantastičan! Kruh se lijepo zapeče u par trenutaka, a pritom je lagan za upotrebu, i ne prepece kruh. Super mi je sto mogu i samo zagrijati pecivo.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2582/00 Toster
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2582/00 Toster
majkaa
18/11/2024
Slovenija
Za popolne toaste!
Je odličen pripomoček za pripravo popolnih toastov. Opekač izstopa s svojo preprosto uporabo, nastavljive funkcije pa omogočajo brezskrbno upravljanje. Poleg tega je zelo trpežen, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in hkrati lepo oblikovan z drobnimi detajli. Priporočam vsem, ki iščejo nekaj lepega, funkcionalnega in enostavnega.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Serija 3000 HD2511/00 Opekač Philips
Optima
10/12/2022
България
Високо качество, приемлива цена, има промоции
Избрах продукта поради автоматичната защита. Установих, че прави перфектни леко запечатани и нежно хрупкави филийки. Бързо се приготвят.
Prednosti
Надвиши очакванията ми за качество на готовия продукт - филийките са достатъчно хрупкави, лесно могат да се мажат с масло, без да са твърди.
Mane
Няма, но препоръчвам на #Philips, тавичката отгоре да не е от пластмаса и само за прах, когато уреда е студен. Може да се модифицира с различни отвори и да се ползва при включен уред - ще пести енергия и време.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD2582/00 Тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD2582/00 Тостер