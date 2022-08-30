2 godine garancije
8 postavki
Kompaktan dizajn
Ugrađena rešetka za podgrevanje zemički
8 postavki vam omogućavaju da pečete različite vrste hleba bez rizika od zagorevanja. Podesite željenu postavku zapečenosti, za tost baš po vašem ukusu.
2 velika prilagodljiva proreza, za različite veličine kriški hleba. Funkcija automatskog centriranja održava hleb na sredini radi postizanja ravnomerne zapečenosti sa obe strane.
Ugrađena rešetka za zemičke, za lako podgrevanje omiljenih zemički, peciva i kiflica.
5.0
od 5
21
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Jelka_zg
30/08/2022
Hrvatska
Odličan za brzinski doručak
koristim ga svako jutro za brz i zdravi doručak. Vrlo sam zadovoljna ovim tosterom jer do sada mi još do sada nije ništa izgorilo, a inače je to kod mene bilo vrlo često. Super je za brzi doručak kad se klinci spremaju za školu ili prije posla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2516/90 Toster – 2 kriške, široki prorez, metal
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2516/90 Toster – 2 kriške, široki prorez, metal
Vicksun
14/09/2022
България
Verifikovani kupac
Продукта е функционален и с чудесен външен вид
Харесвам продуктите на Philips най-вече заради красивия външен вид и доброто качество
Prednosti
Красив дизайн
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD2516/90 Тостер – 2 филии, широк отвор, метален
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD2516/90 Тостер – 2 филии, широк отвор, метален
Biris17
25/03/2024
Slovensko
Verifikovani kupac
Hriankovač je super
Hriankovač som kúpil po dobrom umiestnení v d teste. A som veľmi spokojný.
Prednosti
Všetko OK.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový