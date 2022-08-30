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  • Hrskavi tost zlatno-braon boje, svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-braon boje, svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-braon boje, svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-braon boje, svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-braon boje, svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-braon boje, svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-braon boje, svaki dan
  • Hrskavi tost zlatno-braon boje, svaki dan

Daily CollectionToster – 2 kriške hleba, široki otvor, metalni

HD2516/90

5
| (21) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Hrskavi tost zlatno-braon boje, svaki dan
Ovaj kompaktni toster ima 8 postavki i 2 velika prilagodljiva proreza, za ravnomeran rezultat pečenja bez obzira na vrstu hleba. Ugrađena rešetka za podgrevanje zemički omogućava vam da lako podgrevate omiljene zemičke, pecivo i kiflice.
Pogledajte sve prednosti

Uz 8 postavki i ugrađenu rešetku za podgrevanje zemički

Hrskavi tost zlatno-braon boje, svaki dan

  • 8 postavki

  • Kompaktan dizajn

  • Ugrađena rešetka za podgrevanje zemički

8 postavki zapečenosti za prilagođavanje ukusu

8 postavki zapečenosti za prilagođavanje ukusu

8 postavki vam omogućavaju da pečete različite vrste hleba bez rizika od zagorevanja. Podesite željenu postavku zapečenosti, za tost baš po vašem ukusu.

2 velika prilagodljiva proreza, za različite veličine kriški hleba

2 velika prilagodljiva proreza, za različite veličine kriški hleba

2 velika prilagodljiva proreza, za različite veličine kriški hleba. Funkcija automatskog centriranja održava hleb na sredini radi postizanja ravnomerne zapečenosti sa obe strane.

Ugrađena rešetka za zemičke namenjena podgrevanju kiflica, peciva ili zemički

Ugrađena rešetka za zemičke, za lako podgrevanje omiljenih zemički, peciva i kiflica.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

21

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan za brzinski doručak

koristim ga svako jutro za brz i zdravi doručak. Vrlo sam zadovoljna ovim tosterom jer do sada mi još do sada nije ništa izgorilo, a inače je to kod mene bilo vrlo često. Super je za brzi doručak kad se klinci spremaju za školu ili prije posla.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2516/90 Toster – 2 kriške, široki prorez, metal

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2516/90 Toster – 2 kriške, široki prorez, metal

14/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Продукта е функционален и с чудесен външен вид

Харесвам продуктите на Philips най-вече заради красивия външен вид и доброто качество

Prednosti

Красив дизайн

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD2516/90 Тостер – 2 филии, широк отвор, метален

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD2516/90 Тостер – 2 филии, широк отвор, метален

25/03/2024

Slovensko

Slovensko

Verifikovani kupac

Hriankovač je super

Hriankovač som kúpil po dobrom umiestnení v d teste. A som veľmi spokojný.

Prednosti

Všetko OK.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD2516/90 Hriankovač – 2 plátky, široká štrbina, kovový

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