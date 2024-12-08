2 godine garancije
8 postavki
Kompaktan dizajn
Ugrađena rešetka za podgrevanje zemički
Prekrivač protiv prašine
8 postavki vam omogućavaju da pečete različite vrste hleba bez rizika od zagorevanja. Podesite željenu postavku zapečenosti, za tost baš po vašem ukusu.
2 velika prilagodljiva proreza, za različite veličine kriški hleba. Funkcija automatskog centriranja održava hleb na sredini radi postizanja ravnomerne zapečenosti sa obe strane.
Ugrađena rešetka za zemičke, za lako podgrevanje omiljenih zemički, peciva i kiflica.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
ИваТС
08/12/2024
България
Супер много ми допада
Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.
Prednosti
Притопляне на хляб
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD2517/90 Тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Колекция Daily HD2517/90 Тостер