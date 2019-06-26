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  • Uživajte u ukusnom tostu
  • Uživajte u ukusnom tostu
  • Uživajte u ukusnom tostu
  • Uživajte u ukusnom tostu

Obustavljeno

toster s 2 otvora

HD2628/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u ukusnom tostu
Toster sa prorezima za hleb promenljive širine za odličan tost. Podjednako zlatnobraon, bez obzira na debljinu. Praktičan je zahvaljujućim funkcijama odmrzavanja i podgrevanja. Bezbedan je za korišćenje zahvaljujući funkciji visokog podizanja, dugmetu za otkazivanje i hladnoj spoljašnjosti.
Pogledajte sve prednosti

Debeo ili tanak, uvek zlatno braon

Uživajte u ukusnom tostu

  • Metalni sa 2 proreza

  • 2 funkcije

  • Brušeni metal, burgundi

  • Široki prorez

Dugme za prekid zaustavlja pečenje u bilo kom trenutku

Dugme za prekid zaustavlja pečenje u bilo kom trenutku

Fioka za mrvice koja se vadi radi lakšeg čišćenja

Fioka za mrvice koja se vadi radi lakšeg čišćenja

Lako se čisti zahvaljujući fioci za mrvice koja se vadi.

Podesiva kontrola zapečenosti

Podesiva kontrola zapečenosti

Podesite željeni nivo toplote da biste dobili tost kakav volite.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/06/2019

България

България

Изключително добър тостер!

Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD2628/00 Тостер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD2628/00 Тостер

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