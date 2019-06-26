2 godine garancije
Obustavljeno
Metalni sa 2 proreza
2 funkcije
Crveni brušeni metal
Široki prorez
Podesite željeni nivo toplote da biste dobili tost kakav volite.
Toster se automatski isključuje ako se hleb zaglavi u njemu.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Dary
26/06/2019
България
Изключително добър тостер!
Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD2628/00 Тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD2628/00 Тостер