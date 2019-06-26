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  • Uživajte u ukusnom tostu
  • Uživajte u ukusnom tostu
  • Uživajte u ukusnom tostu
  • Uživajte u ukusnom tostu

Obustavljeno

toster s 2 otvora

HD2628/41

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u ukusnom tostu
Toster sa prorezima za hleb promenljive širine za odličan tost. Podjednako zlatnobraon, bez obzira na debljinu. Praktičan je zahvaljujućim funkcijama odmrzavanja i podgrevanja. Bezbedan je za korišćenje zahvaljujući funkciji visokog podizanja, dugmetu za otkazivanje i hladnoj spoljašnjosti.
Pogledajte sve prednosti

Debeo ili tanak, uvek zlatno braon

Uživajte u ukusnom tostu

  • Metalni sa 2 proreza

  • 2 funkcije

  • Crveni brušeni metal

  • Široki prorez

Podesiva kontrola zapečenosti

Podesiva kontrola zapečenosti

Podesite željeni nivo toplote da biste dobili tost kakav volite.

Bezbednosna funkcija automatskog isključivanja u slučaju zaglavljivanja hleba

Bezbednosna funkcija automatskog isključivanja u slučaju zaglavljivanja hleba

Toster se automatski isključuje ako se hleb zaglavi u njemu.

Dugme za prekid zaustavlja pečenje u bilo kom trenutku

Dugme za prekid zaustavlja pečenje u bilo kom trenutku

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

26/06/2019

България

България

Изключително добър тостер!

Тостерът работи бързо, препича равномерно, дизайнът е много модерен

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD2628/00 Тостер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD2628/00 Тостер

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