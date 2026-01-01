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Sve serije

  • Jela puna ukusa. Bez nadzora. Dodatna svestranost.
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  • Jela puna ukusa. Bez nadzora. Dodatna svestranost.
  • Jela puna ukusa. Bez nadzora. Dodatna svestranost.
  • Jela puna ukusa. Bez nadzora. Dodatna svestranost.
  • Jela puna ukusa. Bez nadzora. Dodatna svestranost.
  • Jela puna ukusa. Bez nadzora. Dodatna svestranost.
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  • Jela puna ukusa. Bez nadzora. Dodatna svestranost.
  • Jela puna ukusa. Bez nadzora. Dodatna svestranost.
  • Jela puna ukusa. Bez nadzora. Dodatna svestranost.
  • Jela puna ukusa. Bez nadzora. Dodatna svestranost.

Novo

Philips 3000 serijaAparat za kuvanje

HD2633/80

Jela puna ukusa. Bez nadzora. Dodatna svestranost.
Za razliku od tradicionalnih aparata za kuvanje, Philips aparat za kuvanje ima pravo automatsko oslobađanje pritiska za bezbedno, jednostavno kuvanje bez potrebe za ručnim okretanjem ventila za paru, i DualPulse tehnologiju koja stvara preciznu krivu kuvanja naizmeničnim visokim i niskim pritiskom kako bi otključala dublji, bogatiji ukus. 35 naprednih unapred podešenih programa za jednostavno kuvanje.
Pogledajte sve prednosti

35-u-1 kuvanje pritiskom na dugme

Jela puna ukusa. Bez nadzora. Dodatna svestranost.

  • Bezbednije, brže kuvanje bez upotrebe ruku

  • 35 podešavanja za beskrajnu raznolikost, manje napora

  • Zaključava dodatni ukus za bogatije rezultate

  • Zapremina od 6 l, savršena za svakodnevne obroke

Potpuno automatsko oslobađanje pritiska, bez ručnih koraka

Potpuno automatsko oslobađanje pritiska, bez ručnih koraka

Za razliku od tradicionalnih multikukera*, nije potrebno ručno okretanje ventila ili pritiskanje dugmeta. Para se automatski oslobađa na kraju kuvanja pod pritiskom — zaista jednostavno kuvanje od početka do kraja.

Rezultati na višem nivou sa DualPulse Pressure tehnologijom

Rezultati na višem nivou sa DualPulse Pressure tehnologijom

Za razliku od tradicionalnih multikukera* koji održavaju stalan pritisak, naša nova tehnologija naizmenično koristi visok i nizak pritisak kako bi stvorila preciznu krivu kuvanja koja zaključava ukus. Do 13% sočnije** i 28% mekše** meso.

35-u-1 unapred podešeno kuvanje na dohvat ruke

35-u-1 unapred podešeno kuvanje na dohvat ruke

35 unapred podešenih programa — od govedine, janjetine, pilećeg i pačjeg mesa do povrća, plodova mora, pasulja, supe, pirinča i još mnogo toga — sa posebnim metodama kuvanja od kuvanja pod pritiskom, pirjanja, pečenja, sporog kuvanja, sotiranja, kuvanja na pari, džema, jogurta do podgrevanja. Takođe, ručna podešavanja omogućavaju prilagođavanje vremena kuvanja, temperature i nivoa pritiska, kao i dve prečice za čuvanje omiljenih podešavanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Poređenje sa HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103

  2. Test sa WBSF i gubitkom sadržaja vlage u svinjetini i piletini, u poređenju sa kuvanjem na šporetu.

  3. Na osnovu internog laboratorijskog merenja sa Philips aparatima za kuvanje. Vreme kuvanja mereno za supu od crvenog pasulja ili govedinu (od zagrevanja do potpunog oslobađanja pritiska) u poređenju sa šerpe na šporetu, do dobro kuvanog i mekog rezultata. Tačni procenti mogu varirati po proizvodu.