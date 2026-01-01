2 godine garancije
Novo
HD2633/80
Bezbednije, brže kuvanje bez upotrebe ruku
35 podešavanja za beskrajnu raznolikost, manje napora
Zaključava dodatni ukus za bogatije rezultate
Zapremina od 6 l, savršena za svakodnevne obroke
Za razliku od tradicionalnih multikukera*, nije potrebno ručno okretanje ventila ili pritiskanje dugmeta. Para se automatski oslobađa na kraju kuvanja pod pritiskom — zaista jednostavno kuvanje od početka do kraja.
Za razliku od tradicionalnih multikukera* koji održavaju stalan pritisak, naša nova tehnologija naizmenično koristi visok i nizak pritisak kako bi stvorila preciznu krivu kuvanja koja zaključava ukus. Do 13% sočnije** i 28% mekše** meso.
35 unapred podešenih programa — od govedine, janjetine, pilećeg i pačjeg mesa do povrća, plodova mora, pasulja, supe, pirinča i još mnogo toga — sa posebnim metodama kuvanja od kuvanja pod pritiskom, pirjanja, pečenja, sporog kuvanja, sotiranja, kuvanja na pari, džema, jogurta do podgrevanja. Takođe, ručna podešavanja omogućavaju prilagođavanje vremena kuvanja, temperature i nivoa pritiska, kao i dve prečice za čuvanje omiljenih podešavanja.
Komentari
Poređenje sa HD2237, HD2238, HD2151, HD2136, HD2139, HD2103
Test sa WBSF i gubitkom sadržaja vlage u svinjetini i piletini, u poređenju sa kuvanjem na šporetu.
Na osnovu internog laboratorijskog merenja sa Philips aparatima za kuvanje. Vreme kuvanja mereno za supu od crvenog pasulja ili govedinu (od zagrevanja do potpunog oslobađanja pritiska) u poređenju sa šerpe na šporetu, do dobro kuvanog i mekog rezultata. Tačni procenti mogu varirati po proizvodu.