35-u-1 unapred podešeno kuvanje na dohvat ruke

35 unapred podešenih programa — od govedine, janjetine, pilećeg i pačjeg mesa do povrća, plodova mora, pasulja, supe, pirinča i još mnogo toga — sa posebnim metodama kuvanja od kuvanja pod pritiskom, pirjanja, pečenja, sporog kuvanja, sotiranja, kuvanja na pari, džema, jogurta do podgrevanja. Takođe, ručna podešavanja omogućavaju prilagođavanje vremena kuvanja, temperature i nivoa pritiska, kao i dve prečice za čuvanje omiljenih podešavanja.