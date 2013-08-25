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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Toaster

Obustavljeno

Viva Collectiontoster s 2 otvora

HD2636/20

4

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Uživajte u ukusnom tostu

Philips toster HD2636/20 sa širokim, dubokim prorezima i funkcijom automatskog centriranja, za ravnomerno zlatnobraon tost bez obzira na debljinu. Ima ugrađenu rešetku za zagrevanje zemički, fioku za mrvice koja se vadi i dugmad za podgrevanje i odmrzavanje jednim dodirom.

Pogledajte sve prednosti

Toster za hleb koji je uvek zlatnobraon

Uživajte u ukusnom tostu

  • Metalni sa 2 proreza

  • 3 funkcije

  • Brušeni metal

  • Široki prorez, dod. za podgr. zemički

Spoljašnjost aparata je uvek hladna na dodir i bezbedna

Spoljašnjost aparata je uvek hladna na dodir i bezbedna

Spoljašnjost aparata je uvek hladna na dodir i bezbedna.

Dugme za prekid zaustavlja pečenje u bilo kom trenutku

Dugme za prekid zaustavlja pečenje u bilo kom trenutku

Izuzetno široki prorezi za razne vrste hleba, bilo da je debeo ili tanak

Izuzetno široki prorezi za razne vrste hleba, bilo da je debeo ili tanak

Philips toster sa izuzetno širokim prorezima, za debele i tanke kriške.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt vyhovuje požadavkům.

Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2636/20 Topinkovač

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