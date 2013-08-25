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Uživajte u ukusnom tostu
Philips toster HD2636/20 sa širokim, dubokim prorezima i funkcijom automatskog centriranja, za ravnomerno zlatnobraon tost bez obzira na debljinu. Ima ugrađenu rešetku za zagrevanje zemički, fioku za mrvice koja se vadi i dugmad za podgrevanje i odmrzavanje jednim dodirom.
Metalni sa 2 proreza
3 funkcije
Brušeni metal
Široki prorez, dod. za podgr. zemički
Spoljašnjost aparata je uvek hladna na dodir i bezbedna.
Philips toster sa izuzetno širokim prorezima, za debele i tanke kriške.
4.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
PetraM
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt vyhovuje požadavkům.
Toastovač je designově podařený, je dostatečně výkonný, aby upekl chléb na požadovanou barvu a zpracování materiálů je velmi kvalitní. Nevýhodou je nemožnost vysypat úplně všechny drobečky z toastovače i když je dole vysouvací mistička.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2636/20 Topinkovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2636/20 Topinkovač