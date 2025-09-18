Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
10% širi prorezi* u kombinaciji sa samocentrirajućim rešetkama omogućavaju vam da uvek možete da držite i da fiksirate svaku krišku (bez obzira na to da li je tanka ili debela, rukom sečena) savršeno centrirano kako biste postigli ravnomernu zapečenost.
Toster sa 2 izuzetno široka proreza
Ugrađeni dodatak za podgrevanje zemički
Metal
Poklopac
Mehanizam za automatsko centriranje savršeno centrira svaku krišku radi ravnomernog tamnjenja bez obzira na debljinu.
Podesite željeni nivo toplote da biste dobili tost kakav volite.
Ugrađena rešetka za zemičke omogućava lako podgrevanje peciva, rolnica ili zemički.
4.8
od 5
40
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
Leutu
18/09/2025
România
Verifikovani kupac
Produsul este foarte bun.
[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Produsul este foarte bun și arata foarte bine estetic.
Ova recenzija je napisana za Prăjitor de pâine Viva Collection HD2637/90
Ova recenzija je napisana za Prăjitor de pâine Viva Collection HD2637/90
Isti79
10/06/2025
Magyarország
Verifikovani kupac
Szuper és nagyon mutatós
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Akciósan sikerült megvásárolni, a vastag és a vékony szeletek sem okoznak gondot, mind egyformán pirul meg. A kinézete is nagyon mutatós, és a tetejére a műanyag betét is praktikus, mert ha nincs használatban, akkor rá lehet tenni és nem megy bele semmilyen szennyeződés.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2638 Kenyérpirító
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2638 Kenyérpirító
M@rta9625
09/06/2025
Polska
Verifikovani kupac
Pieczywo smakuje rewelacyjnie! 🤩
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Jestem bardzo zadowolona z opiekacza. Ma różne stopnie wypieku, przez co pieczywo smakuje wyśmienicie 😊. Dodatkowo ma świetny kobiecy design i świetnie pasuje mi do kuchni👍. Jestem zachwycona ☺️
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1
10% širi prorez u odnosu na prethodni model (HD2630)