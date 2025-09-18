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  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen

Viva kolekcijaToster

HD2638/11

4.8

| (40) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod

Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen

10% širi prorezi* u kombinaciji sa samocentrirajućim rešetkama omogućavaju vam da uvek možete da držite i da fiksirate svaku krišku (bez obzira na to da li je tanka ili debela, rukom sečena) savršeno centrirano kako biste postigli ravnomernu zapečenost.

Pogledajte sve prednosti

Veoma široki prorezi za lako stavljanje tankih/debelih kriški

Odličan hrskavi tost, sečen rukom ili unapred isečen

  • Toster sa 2 izuzetno široka proreza

  • Ugrađeni dodatak za podgrevanje zemički

  • Metal

  • Poklopac

Veoma širok otvor za stavljanje tankih/debelih i svežih/zamrznutih kriški.

Veoma širok otvor za stavljanje tankih/debelih i svežih/zamrznutih kriški.

Mehanizam za automatsko centriranje savršeno centrira svaku krišku radi ravnomernog tamnjenja bez obzira na debljinu.

7 podesivih nivoa kontrole zapečenosti

Podesite željeni nivo toplote da biste dobili tost kakav volite.

Ugrađena rešetka za zemičke namenjena podgrevanju rolnica, peciva ili zemički

Ugrađena rešetka za zemičke namenjena podgrevanju rolnica, peciva ili zemički

Ugrađena rešetka za zemičke omogućava lako podgrevanje peciva, rolnica ili zemički.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

40

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

2

18/09/2025

România

România

Verifikovani kupac

Produsul este foarte bun.

[Această recenzie face parte dintr-o promoție.] Produsul este foarte bun și arata foarte bine estetic.

Ova recenzija je napisana za Prăjitor de pâine Viva Collection HD2637/90

Ova recenzija je napisana za Prăjitor de pâine Viva Collection HD2637/90

10/06/2025

Magyarország

Magyarország

Verifikovani kupac

Szuper és nagyon mutatós

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Akciósan sikerült megvásárolni, a vastag és a vékony szeletek sem okoznak gondot, mind egyformán pirul meg. A kinézete is nagyon mutatós, és a tetejére a műanyag betét is praktikus, mert ha nincs használatban, akkor rá lehet tenni és nem megy bele semmilyen szennyeződés.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2638 Kenyérpirító

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2638 Kenyérpirító

09/06/2025

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Pieczywo smakuje rewelacyjnie! 🤩

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Jestem bardzo zadowolona z opiekacza. Ma różne stopnie wypieku, przez co pieczywo smakuje wyśmienicie 😊. Dodatkowo ma świetny kobiecy design i świetnie pasuje mi do kuchni👍. Jestem zachwycona ☺️

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Toster z kolekcji Viva HD2638/11R1

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Odricanje od odgovornosti

  1. 10% širi prorez u odnosu na prethodni model (HD2630)