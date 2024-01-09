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  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
  • Doručak je upravo postao još bolji
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Ekološka serijaToster serije 5000

HD2640/10

4.9
| (14) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

4 Nagrade

Doručak je upravo postao još bolji
Napravite tost baš kakav želite svako jutro. Održivi dizajn sa plastikom 100% prirodnog porekla², radi smanjenja karbonskog otiska za 14%¹ tokom procesa proizvodnje, mali korak ka zelenijoj budućnosti.
Pogledajte sve prednosti

Uz Philips toster iz serije ekološki prihvatljivih proizvoda

Doručak je upravo postao još bolji

  • 100% bioplastika²

  • 8 postavki zapečenosti

  • Kompaktan dizajn sa 2 otvora

  • Mat svileno bela završna obrada

Napravite tost baš kakav želite svako jutro

Napravite tost baš kakav želite svako jutro

Kompaktni toster sa 2 otvora snage 830 W omogućava vam da uživate u baš onakvom tostu kakav volite svako jutro.

Održivi dizajn za zeleniju budućnost

Održivi dizajn uz 100% bioplastiku² radi smanjenja karbonskog otiska za 14%¹ tokom procesa proizvodnje. Ovaj revolucionarni materijal sigurno će imati veliki uticaj u vašoj kuhinji, a pored toga podržava pozitivniji ishod po životnu sredinu.

Integrisana rešetka za zemičke za podgrevanje zemički i peciva

Integrisana rešetka za zemičke za podgrevanje zemički i peciva

Zahvaljujući integrisanoj rešetki za zemičke možete da uživate u omiljenim toplim pecivima, kiflama i zemičkama, a ne samo u tostu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

14

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/01/2024

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Topinkovač HD 2640/10 řady 5000 nový člen rodiny

Topinkovač používáme, nemám co vytknou. Plní funkce co má.

Prednosti

Kvalita, šetří životní prostředí, cena

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

06/02/2023

Україна

Україна

Тостер чудо

Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.

Prednosti

Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн

Mane

немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000

27/10/2022

Česká republika

Česká republika

Topinkovač, který vyvolá lásku k chlebu

Topinkovač je rychlý, ekologický a má spoustu funkcí, jako je třeba ohřev a to je prostě super. Mohu jen doporučit

Prednosti

Ekologický obal

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000

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  1. ¹Izračunavanje zasnovano na proizvodnji istog aparata uz korišćenje bioplastike u poređenju sa 100% devičanskom plastikom (ili devičanskim polipropilenom)

  2. ²Glavno telo aparata je izrađeno od 100% PP plastike iz proverenih bioloških izvora, na bazi izjednačenja mase (BioPP čini 94% ukupne plastike).