2 godine garancije
100% bioplastika²
8 postavki zapečenosti
Kompaktan dizajn sa 2 otvora
Mat svileno bela završna obrada
Kompaktni toster sa 2 otvora snage 830 W omogućava vam da uživate u baš onakvom tostu kakav volite svako jutro.
Održivi dizajn uz 100% bioplastiku² radi smanjenja karbonskog otiska za 14%¹ tokom procesa proizvodnje. Ovaj revolucionarni materijal sigurno će imati veliki uticaj u vašoj kuhinji, a pored toga podržava pozitivniji ishod po životnu sredinu.
Zahvaljujući integrisanoj rešetki za zemičke možete da uživate u omiljenim toplim pecivima, kiflama i zemičkama, a ne samo u tostu.
Nagrade
4.9
od 5
14
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Kulíšek 1
09/01/2024
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Topinkovač HD 2640/10 řady 5000 nový člen rodiny
Topinkovač používáme, nemám co vytknou. Plní funkce co má.
Prednosti
Kvalita, šetří životní prostředí, cena
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Johhn
06/02/2023
Україна
Тостер чудо
Дуже колись хотів собі тостера, щоб насолоджуватись з ранку тостами з медом і при цьому швидко. Вибирав між Philips і Tefal, але душа пала на дану техніку. Не жалію, все супер, він чудово підсмажує і ще й підігріває. Те що треба до чаю або кави. Забув сказати, від нього не йде поганий запах пластику. Здається все.
Prednosti
Не має поганого запаху, підігрів булочок і решти, дизайн
Mane
немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія Eco Conscious HD2640/10 Тостер серії 5000
DaddyBomber
27/10/2022
Česká republika
Topinkovač, který vyvolá lásku k chlebu
Topinkovač je rychlý, ekologický a má spoustu funkcí, jako je třeba ohřev a to je prostě super. Mohu jen doporučit
Prednosti
Ekologický obal
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Eco Conscious Edition HD2640/10 Topinkovač řady 5000
¹Izračunavanje zasnovano na proizvodnji istog aparata uz korišćenje bioplastike u poređenju sa 100% devičanskom plastikom (ili devičanskim polipropilenom)
²Glavno telo aparata je izrađeno od 100% PP plastike iz proverenih bioloških izvora, na bazi izjednačenja mase (BioPP čini 94% ukupne plastike).