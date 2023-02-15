2 godine garancije
Potpuno metalni
Podgrevanje zemički za zagrevanje sendviča i kroasana
Veoma široki otvori sa 8 nivoa pečenja
Lako se čisti zahvaljujući fioci za mrvice koja se vadi.
Rešetka za podgrevanje zemički i kroasana.
4.8
od 5
8
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Anndr
15/02/2023
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
Чудовий прилад, рекомендую!
Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Едуард
05/11/2022
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
Тостер
Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
07/11/2021
Україна
Стильный, имеет встроенную функцию подогрева
Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал