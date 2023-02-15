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  • Savršeno hrskav tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Savršeno hrskav tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Savršeno hrskav tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Savršeno hrskav tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Savršeno hrskav tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Savršeno hrskav tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Savršeno hrskav tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Savršeno hrskav tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Savršeno hrskav tost, sečen rukom ili unapred isečen
  • Savršeno hrskav tost, sečen rukom ili unapred isečen

Viva kolekcijaToster – 2 kriške hleba, široki otvor, metalni

HD2650/90

4.8
| (8) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Savršeno hrskav tost, sečen rukom ili unapred isečen
Potpuno metalni toster sa samocentrirajućim izuzetno širokim otvorom za ravnomerno tamnjenje bez obzira na debljinu kriški. Uz razne opcije za stepen tamnjenja i ugrađenu rešetku za zemičke, možete da uživate u savršeno hrskavom tostu, toplim pecivima, rolnicama i zemičkama.
Pogledajte sve prednosti

Široki otvor za tanke/debele i sveže/smrznute kriške

Savršeno hrskav tost, sečen rukom ili unapred isečen

  • Potpuno metalni

  • Podgrevanje zemički za zagrevanje sendviča i kroasana

  • Veoma široki otvori sa 8 nivoa pečenja

Dugme za prekid zaustavlja pečenje u bilo kom trenutku

Dugme za prekid zaustavlja pečenje u bilo kom trenutku

Fioka za mrvice koja se vadi radi lakšeg čišćenja

Fioka za mrvice koja se vadi radi lakšeg čišćenja

Lako se čisti zahvaljujući fioci za mrvice koja se vadi.

Rešetka za podgrevanje zemički i kroasana

Rešetka za podgrevanje zemički i kroasana

Rešetka za podgrevanje zemički i kroasana.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

8

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

15/02/2023

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Чудовий прилад, рекомендую!

Дуже сподобався прилад, повністю задовольняє, дуже зручний

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

05/11/2022

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Тостер

Працює на відмінно , це вже другий в сім’ї. Рекомендую.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

07/11/2021

Україна

Україна

Стильный, имеет встроенную функцию подогрева

Больше всего, кроме стильного дизайна, понравилось по фуункционалу и колличество режимов, правда использую в практике далеко не все и встроенная фенкция подогрева- так выглядит более эститично. В целом довольна покупкой и сревисом

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD2650/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

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