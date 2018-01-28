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  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka

Obustavljeno

Viva CollectionMulticooker

HD3037/70

4.7
| (587) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod
Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
Novi multicooker aparati kompanije Philips imaju inteligentnu kontrolu temperature koja garantuje laku pripremu omiljenih jela. Kontrolna tabla sa gornje prednje strane za lakše rukovanje.
Pogledajte sve prednosti

Supe, meso, pasta i kolači odličnog ukusa

Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka

  • 5 l

Pametni, automatski programi za kuvanje, za optimalne rezultate*

Optimalni rezultati kuvanja pirinča i kondžija.

Integrisani mikroprocesor omogućava lako kuvanje

Integrisani mikroprocesor omogućava lako kuvanje

Integrisani mikroprocesor omogućava lako kuvanje omiljenih jela

Može se prati u mašini za sudove i ima unutrašnju posudu sa podlogom protiv lepljenja

Može se prati u mašini za sudove i ima unutrašnju posudu sa podlogom protiv lepljenja

Može se prati u mašini za sudove i ima unutrašnju posudu sa podlogom protiv lepljenja

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

587

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

28/01/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Kupila sam Vas proizvodima,kćeri na poklon pod bor, ali se odmah pokvario i završio na servisu.Popravljen je u garanciji i sada sam prezadovoljna. Svima mojim prijateljima sam ga preporučila. sad si još korak kupiti sebi 2 kom, jedan za vikendicu i jedan sebi u stN

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

01/04/2016

Hrvatska

Hrvatska

odličan

u njemu se stvarno može skuhati sve. jednostavan. spasio me u kuhinju

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

20/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odličan

Kuhanje bez prskanja, dobar proizvod, koriste ga i muški i kuhanju sa zadovoljstvom u njemu

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker

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