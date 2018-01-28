2 godine garancije
Obustavljeno
5 l
Optimalni rezultati kuvanja pirinča i kondžija.
Integrisani mikroprocesor omogućava lako kuvanje omiljenih jela
Može se prati u mašini za sudove i ima unutrašnju posudu sa podlogom protiv lepljenja
4.7
od 5
587
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
Vito
28/01/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Kupila sam Vas proizvodima,kćeri na poklon pod bor, ali se odmah pokvario i završio na servisu.Popravljen je u garanciji i sada sam prezadovoljna. Svima mojim prijateljima sam ga preporučila. sad si još korak kupiti sebi 2 kom, jedan za vikendicu i jedan sebi u stN
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker
soso
01/04/2016
Hrvatska
odličan
u njemu se stvarno može skuhati sve. jednostavan. spasio me u kuhinju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker
Neli
20/12/2015
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odličan
Kuhanje bez prskanja, dobar proizvod, koriste ga i muški i kuhanju sa zadovoljstvom u njemu
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD3037/70 Multicooker