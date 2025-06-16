ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
  • Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač

Serija 3000Mini aparat za pirinač

HD3080/80

4.3
| (8) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod
Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač
Kuvajte savršen, rastresit pirinač na jednostavan način uz 5 unapred podešenih programa za različite vrste pirinča. Philips mini aparat za pirinač serije 3000 pravih je dimenzija za male porodice i može praktično da se odloži u bilo koji kuhinjski element.
Pogledajte sve prednosti

Idealan je za 1–3 osobe

Kompaktni dizajn za savršen, rastresit pirinač

  • Kompaktan (0,54 l nekuvanog pirinča)

  • 400 W

  • Crna

  • 5 unapred podešenih programa

Mini aparat za kuvanje pirinča za male porodice

Mini aparat za kuvanje pirinča za male porodice

Sa kapacitetom do 0,54 litra suvog pirinča, savršen je za male porodice i može lako da se odloži u svaki kuhinjski element.

5 unapred podešenih programa za različite vrste pirinča

5 unapred podešenih programa za različite vrste pirinča

Kuvajte beli, integralni ili suši pirinač pomoću jednog dugmeta, uz režime za kašu i brzo kuvanje.

Unutrašnja posuda sa 5 slojeva i nelepljivim Bakuhanseki premazom

Unutrašnja posuda sa 5 slojeva i nelepljivim Bakuhanseki premazom

Izdržljiva 5-slojna unutrašnja posuda ravnomerno se zagreva zahvaljujući premazu napravljenom od mineralima bogatog kamena Maifan koji sprečava lepljenje i grebanje.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.3

od 5

8

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

3
1

16/06/2025

Slovensko

Slovensko

Skvely a krasny ryzovar

je to skvely tichy ryzovar ktory robi presne to co ma - vari ryzu date 120-125g ryze a zalejete po "1", 250g zalejete po "2" a len kliknete na Fast cook... 5min pred koncom zacne ryzovar odpocitavat minuty a odporucame 10min po dovareni servirovat je pekny a lacny - kupili sme ho za 40 EUR na oficialnom eshope so zlavou nadoba je z kvalitneho materialu, na rozdiel od nadoby lidl ryzovaru za 20e ktory tiez robi dobru ryzu, ale nadoba sa casom olupe a konzumujete skodlive castice

Prednosti

vsetko top

Mane

ziadne - ryza urcite neni rozvarena ako tu niekto pisal v recenziach, asi len nevedeli kolko maju dat vody.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Séria 3000 HD3080/80 Ryžovar

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Výborná volba, usnadnil mi vaření

Rýžovar Philips 3000 mi opravdu zjednodušil život. Dřív jsem rýži vařil klasicky na sporáku a výsledek byl pokaždé jiný – buď byla tvrdá, nebo se rozvařila. S tímhle rýžovarem je to ale úplně jiný level. Rýže je hotová během chvilky, přesně tak akorát a bez jakéhokoliv hlídání. Co mě potěšilo, je funkce udržení teploty – když nestíhám hned servírovat, rýže je i po půl hodině pořád teplá a dobrá. Také mě překvapilo, jak je lehký a skladný. Nepotřebuje skoro žádné nastavení, což mi naprosto vyhovuje – prostě jednoduché, rychlé a spolehlivé. Používám ho několikrát týdně a zatím všechno bez problému. Za tu cenu opravdu skvělý poměr výkon/cena. Můžu jen doporučit.

Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

29/03/2025

Česká republika

Česká republika

Philips 3000 Series je skvělý rýžovar, který šetří čas i námahu. Vaří rychle a díky praktickým programům je příprava rýže naprosto bezstarostná. Kvalita uvaření je vždy perfektní a potěšilo mě i tiché fungování. Ideální pomocník do každé kuchyně!

Prednosti

Rychlost, funkce, dobře uvařená rýže

Mane

Zadny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 3000 Series HD3080/80 Rýžovar

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Vreme pripreme je približno 30 minuta na osnovu testiranja sa 1 šoljom pirinča kratkog zrna. Stvarna vremena pripreme mogu da se razlikuju u zavisnosti od faktora poput vrste pirinča, količine pirinča i uslova pripreme.