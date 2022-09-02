2 godine garancije
Obustavljeno
4 l
Tajmer za podešavanje 24 sata unapred koji se lako programira osigurava da obroci budu gotovi na vreme.
Funkcija 3D zagrevanja osigurava ravnomerno zagrejane posude
4.7
od 5
30
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Мануил К.
02/09/2022
България
Verifikovani kupac
страхотни функции
Продукта е компактен,има всички неубходими функции за готвене .
Prednosti
компактен
Mane
бързо се захаби покритието на тавата , въпреки че използвах само и единствено кухнеските помощници от комплекта
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене
Cookie16
01/09/2022
България
Verifikovani kupac
Чудесен избор за тричленно семейство
Ползвам мултикукъра от 6 години и съм изключително доволна. Правя супи с месо или пък сварявам зеленчуци за крем супа. В мултикукъра правя прекрасно ризото с морски дарове. В програмата за задушаване може да се приготвя и телешки/свински език, стават изключително крехки. Картофите соте винаги почлуюават комплименти. Помага ми, защото слагам продуктите и мога да изляза да напазаря или пък да изчистя, както и да си поиграя с детето.
Prednosti
Удобен, компактен, пести енергия и време
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене
Starlet
19/06/2019
България
Много хубав продукт
Уредът е страхотен - незалепващо покритие на вътрешния съд, никога не изгаря/ препържва/ пресготвя. Много лесен за използване, удобен за път, чудесен помощник в кухнята.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене