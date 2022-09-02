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  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
  • Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka

Obustavljeno

Multicooker

HD3139/70

4.7
| (30) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka
Novi multicooker aparati kompanije Philips imaju inteligentne komande za temperaturu koje garantuju laku pripremu omiljenih jela. Kontrolna tabla sa gornje prednje strane za lakše rukovanje.
Pogledajte sve prednosti

Supe, meso, pasta i kolači odličnog ukusa

Brz i jednostavan način za pripremanje omiljenih obroka

  • 4 l

Tajmer za podešavanje 24 sata unapred osigurava da obroci budu gotovi na vreme

Tajmer za podešavanje 24 sata unapred osigurava da obroci budu gotovi na vreme

Tajmer za podešavanje 24 sata unapred koji se lako programira osigurava da obroci budu gotovi na vreme.

Funkcija 3D zagrevanja osigurava ravnomerno zagrejane posude

Funkcija 3D zagrevanja osigurava ravnomerno zagrejane posude

Funkcija 3D zagrevanja osigurava ravnomerno zagrejane posude

7 automatskih programa i 14 ručnih postavki temperature

7 automatskih programa i 14 ručnih postavki temperature

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

30

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

2

02/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

страхотни функции

Продукта е компактен,има всички неубходими функции за готвене .

Prednosti

компактен

Mane

бързо се захаби покритието на тавата , въпреки че използвах само и единствено кухнеските помощници от комплекта

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене

01/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Чудесен избор за тричленно семейство

Ползвам мултикукъра от 6 години и съм изключително доволна. Правя супи с месо или пък сварявам зеленчуци за крем супа. В мултикукъра правя прекрасно ризото с морски дарове. В програмата за задушаване може да се приготвя и телешки/свински език, стават изключително крехки. Картофите соте винаги почлуюават комплименти. Помага ми, защото слагам продуктите и мога да изляза да напазаря или пък да изчистя, както и да си поиграя с детето.

Prednosti

Удобен, компактен, пести енергия и време

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене

19/06/2019

България

България

Много хубав продукт

Уредът е страхотен - незалепващо покритие на вътрешния съд, никога не изгаря/ препържва/ пресготвя. Много лесен за използване, удобен за път, чудесен помощник в кухнята.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD3139/70 Многофункционален уред за готвене

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana