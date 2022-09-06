2 godine garancije
Obustavljeno
5 l
Dvostruki namotaj sa većom površinom koja se direktno zagreva osigurava brže i ravnomernije kuvanje
Često perite otvor za paru da biste uklonili ostatke. Jednostavno uklonite otvor za paru sa gornjeg poklopca aparata i temeljno ga očistite
4.7
od 5
109
Komentari
99%
preporučuje ovaj proizvod
Kim_i
06/09/2022
България
Verifikovani kupac
Много съм доволен от уреда заслужава си инвестиция
Най -добрата покупка използвам го ежедневно.Готвя всичко и пестя ток и време около печката което мога прекарам с децата.
Prednosti
Иконо
Mane
Икономичен
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD3167/70 Многофункционален уред за готвене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD3167/70 Многофункционален уред за готвене
dunia53
07/10/2016
България
Спечелих от кулинарен конкурс Мултикукър Филипс.Този уред осмисли дните ми.Няма по добър уред от него
Отличен помощник в кулинарията.Незаменим във всяко едно отношение.Не в лукс а необходимост за всяка една домакиня.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD3167/70 Многофункционален уред за готвене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD3167/70 Многофункционален уред за готвене
Дарина
06/10/2016
България
Най-добрият мултикукър на Филипс
Изключително лесен за употреба, заема малко място в кухнята, удобен дори и за пренасяне при пътувания, за да може винаги да имаме домашно приготвена и вкусна храна.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD3167/70 Многофункционален уред за готвене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD3167/70 Многофункционален уред за готвене