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Obustavljeno

Stoni roštilj

HD4419/20

4.6
| (23) Komentari | 90% preporučuje ovaj proizvod
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Ovaj snažni Philips stoni roštilj opremljen je pločom koja postiže visoku temperaturu kako bi hrana ostala sočna i ukusna. Brzo se zagreva, a ploča je izuzetno debela kako bi se očuvala toplota, dok rebrasta i glatka površina omogućava spremanje raznih specijaliteta.
Pogledajte sve prednosti

Konstantna visoka temperatura za zadržavanje ukusa

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  • 2300 W

  • Rebrasta/ravna ploča

  • Ploča visoke temperature

  • 300 x 370 mm

Ploča visoke temperature čuva aromu hrane

Ploča visoke temperature čuva aromu hrane

Visoka temperatura ploče Philips električnog roštilja pomaže da hrana ostane sočna i ukusna. Čim hrana dođe u dodir sa površinom roštilja, počinje da se peče i rumeni, pa se formira ukusna korica koja čuva aromu i sokove hrane.

Rebrasta i glatka gornja ploča omogućava brzo prženje, grilovanje i sl.

Rebrasta i glatka gornja ploča omogućava brzo prženje, grilovanje i sl.

Ova višefunkcionalna ploča roštilja omogućava vam da pečete na rebrastoj ili glatkoj površini roštilja, kako biste uživali u hrani spremljenoj baš po vašem ukusu. Glatka površina je prikladna za brzo prženje i grilovanje manjih komada hrane. Rebrasta površina stvara neodoljivi efekat pečenja na žaru.

Podesivi termostat za savršene rezultate sa svakim tipom hrane

Podesivi termostat za savršene rezultate sa svakim tipom hrane

Podesivi termostat za savršene rezultate.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

23

Komentari

90%

preporučuje ovaj proizvod

2

18/02/2021

България

България

Verifikovani kupac

Чудесен продукт!

Постига се изключително добра хигиена на устата с помоща на тези четки. зъбите ми се избелиха поне с два нюанса.

Prednosti

Добро пчистване.

Mane

дълго зареждане

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD4417/20 Настолен грил

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD4417/20 Настолен грил

24/11/2020

България

България

Супер грил!!!

Имам го от няколко месеца и съм много доволна от избора си.Загрява бързо,мощен е и стабилна изработка.Предишният ни грил при загряване излизаше термостата от уреда.Тук няма такъв проблем!Горещо препоръчвам!!!

Prednosti

Супер мощен, здрава изработка

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD4419/20 Настолен грил

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD4419/20 Настолен грил

09/07/2020

България

България

Скарата е невероятна!

След като опитах всякакви видове продукти, от месо, през зеленчуци та до яйца на очи, твърдя, че скарата функционира отлично за всички продукти.

Prednosti

Разглобяването и миенето й също са изключително лесни и удобни.

Mane

Не е подходяща единствено за по дебели меса, стекове и т.н.

Ova recenzija je napisana za HD4419/20 Настолен грил

Ova recenzija je napisana za HD4419/20 Настолен грил

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