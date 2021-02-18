2 godine garancije
Obustavljeno
2300 W
Rebrasta/ravna ploča
Ploča visoke temperature
300 x 370 mm
Visoka temperatura ploče Philips električnog roštilja pomaže da hrana ostane sočna i ukusna. Čim hrana dođe u dodir sa površinom roštilja, počinje da se peče i rumeni, pa se formira ukusna korica koja čuva aromu i sokove hrane.
Ova višefunkcionalna ploča roštilja omogućava vam da pečete na rebrastoj ili glatkoj površini roštilja, kako biste uživali u hrani spremljenoj baš po vašem ukusu. Glatka površina je prikladna za brzo prženje i grilovanje manjih komada hrane. Rebrasta površina stvara neodoljivi efekat pečenja na žaru.
Podesivi termostat za savršene rezultate.
4.6
od 5
23
Komentari
90%
preporučuje ovaj proizvod
zitta
18/02/2021
България
Verifikovani kupac
Чудесен продукт!
Постига се изключително добра хигиена на устата с помоща на тези четки. зъбите ми се избелиха поне с два нюанса.
Prednosti
Добро пчистване.
Mane
дълго зареждане
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD4417/20 Настолен грил
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD4417/20 Настолен грил
Пипито
24/11/2020
България
Супер грил!!!
Имам го от няколко месеца и съм много доволна от избора си.Загрява бързо,мощен е и стабилна изработка.Предишният ни грил при загряване излизаше термостата от уреда.Тук няма такъв проблем!Горещо препоръчвам!!!
Prednosti
Супер мощен, здрава изработка
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD4419/20 Настолен грил
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD4419/20 Настолен грил
RageAgainst
09/07/2020
България
Скарата е невероятна!
След като опитах всякакви видове продукти, от месо, през зеленчуци та до яйца на очи, твърдя, че скарата функционира отлично за всички продукти.
Prednosti
Разглобяването и миенето й също са изключително лесни и удобни.
Mane
Не е подходяща единствено за по дебели меса, стекове и т.н.
Ova recenzija je napisana za HD4419/20 Настолен грил
Ova recenzija je napisana za HD4419/20 Настолен грил