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  • Kuvajte koliko je potrebno
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  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
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  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno
  • Kuvajte koliko je potrebno

Obustavljeno

Aparat za kuvanje vode

HD4622/20

4.8
| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Kuvajte koliko je potrebno
Jedinstvena funkcija „indikatora jedne šolje“ na električnom mini Philips aparatu za kuvanje vode HD4622/20 elegantnog dizajna omogućava vam da skuvate samo potrebnu količinu vode. Na taj način možete lako da uštedite do 50% energije i da smanjite uticaj na životnu sredinu.
Pogledajte sve prednosti

Ovaj aparat za kuvanje vode štedi do 66% energije

Kuvajte koliko je potrebno

  • 1,25 l 2400 W

  • Indikator jedne šolje

  • Brušeni metal

  • Poklopac sa šarkama

Indikator jedne šolje za kuvanje samo potrebne količine vode

Indikator jedne šolje za kuvanje samo potrebne količine vode

Omogućava potrošačima da skuvaju proizvoljnu količinu vode i time uštede do 66% energije i vode, doprinoseći očuvanju životne sredine.

Poklopac sa šarkama i velikim otvorom za jednostavno punjenje i čišćenje

Poklopac sa šarkama i velikim otvorom za jednostavno punjenje i čišćenje

Poklopac sa šarkama i velikim otvorom za jednostavno punjenje i čišćenje, kao i izbegavanje dolaska u dodir s parom.

Lampica označava da je aparat za kuvanje vode uključen

Lampica označava da je aparat za kuvanje vode uključen

Elegantno crveno svetlo ugrađeno u prekidač za uključivanje/isključivanje označava da je aparat za kuvanje vode uključen.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

11/07/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělá malá konvice - škoda, že už se neprodává :-(

Praktická, malá a pěkná konvice, chtěla jsem ji koupit také mamince, ale bohužel už ji nikde nemají. Nevím, proč Philips vyrábí už jen samé obří nerezové konvice..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD4622/20 Varná konvice

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD4622/20 Varná konvice

18/09/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

wytrzymały jak mało który

To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD4622/20 Czajnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD4622/20 Czajnik

03/09/2013

Polska

Polska

Fajny czajnik

Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD4622/20 Czajnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za HD4622/20 Czajnik

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana