2 godine garancije
Obustavljeno
1,25 l 2400 W
Indikator jedne šolje
Brušeni metal
Poklopac sa šarkama
Omogućava potrošačima da skuvaju proizvoljnu količinu vode i time uštede do 66% energije i vode, doprinoseći očuvanju životne sredine.
Poklopac sa šarkama i velikim otvorom za jednostavno punjenje i čišćenje, kao i izbegavanje dolaska u dodir s parom.
Elegantno crveno svetlo ugrađeno u prekidač za uključivanje/isključivanje označava da je aparat za kuvanje vode uključen.
4.8
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Milly
11/07/2017
Česká republika
Skvělá malá konvice - škoda, že už se neprodává :-(
Praktická, malá a pěkná konvice, chtěla jsem ji koupit také mamince, ale bohužel už ji nikde nemají. Nevím, proč Philips vyrábí už jen samé obří nerezové konvice..
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD4622/20 Varná konvice
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD4622/20 Varná konvice
OKSM
18/09/2015
Polska
Verifikovani kupac
wytrzymały jak mało który
To jest strzał w dziesiątkę. Używamy go w biurze, więc jest 30 razy dziennie włączany i nic się z nim nie dzieje. Inne czajniki dawno wysiadły, a ten jest i służy. Poza okresowym usuwaniem kamienia i obmyciem- zero problemów
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD4622/20 Czajnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD4622/20 Czajnik
Annn
03/09/2013
Polska
Fajny czajnik
Używam go od dwóch miesięcy. Narazie jestem bardzo zadowolona. Nawet przy wodzie z bardzo dużą ilością kamienia daje radę i nie powoduje brudnych osadów czy zacieków. Bardzo fajny czajnik. Polecam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD4622/20 Czajnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za HD4622/20 Czajnik