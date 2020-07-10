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  • Brzo i lako kuvanje
  • Brzo i lako kuvanje
  • Brzo i lako kuvanje
  • Brzo i lako kuvanje
  • Brzo i lako kuvanje
  • Brzo i lako kuvanje
  • Brzo i lako kuvanje
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  • Brzo i lako kuvanje
  • Brzo i lako kuvanje
  • Brzo i lako kuvanje
  • Brzo i lako kuvanje
  • Brzo i lako kuvanje
  • Brzo i lako kuvanje

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za kuvanje vode

HD4646/20

4.8
| (255) Komentari | 98% preporučuje ovaj proizvod
Brzo i lako kuvanje
Zahvaljujući ravnom grejnom elementu ovaj aparat brzo kuva vodu i lako se čisti. Filter protiv kamenca koji može da se pere daje bistru vodu, a samim tim i bistrije napitke.
Pogledajte sve prednosti

Snažni aparat za kuvanje vode sa grejnim elementom koji se lako čisti

Brzo i lako kuvanje

  • 1,5 l 2400 W

  • Indikator nivoa vode

  • Crna i srebrna

  • Poklopac sa šarkama

Pregledni indikatori nivoa vode sa obe strane

Pregledni indikatori nivoa vode sa obe strane

Pregledni indikatori nivoa vode sa obe strane Philips električnog aparata za kuvanje vode za rukovanje i levom i desnom rukom.

Poklopac sa šarkama i velikim otvorom za jednostavno punjenje i čišćenje

Poklopac sa šarkama i velikim otvorom za jednostavno punjenje i čišćenje

Poklopac sa šarkama i velikim otvorom, za lako punjenje i čišćenje, kao i izbegavanje kontakta sa parom. Aparat za kuvanje takođe možete da punite pomoću grlića.

Kalem za namotavanje kabla za jednostavno odlaganje

Kalem za namotavanje kabla za jednostavno odlaganje

Kabl se može obmotati oko baze, tako da aparat možete lako uskladištiti u kuhinji.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

255

Komentari

98%

preporučuje ovaj proizvod

10/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odlično kuhalo!!!

Odlično kuhalo,dobra cijena,lako se održava!Za preporuku!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

26/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod

Kuhalo za vodu je jednostavno za korištenje, veoma brzo ugrije vodu i izrađeno od vrhunskog materijala, imam ga već više od 6 godina i još uvijek radi kao i prvog dana. preporučujem svima koji žele kvalitetan i pouzdan uređaj!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

28/02/2017

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Jednostavnost i brzina uporabe

Do sada sam imao dva kuhala i ovo mi je treće kuhalo po redu. Moram priznati da mi je ovo najbrže kuhalo koje sam do sada koristio. Jednostavno je za uporabu i lako se čisti. Pored toga, lijepog i praktičnog je dizajna, a posebice bih naglasio da sam zadovoljan time što je gumb za uporabu na vrhu uređaja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu

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