2 godine garancije
Obustavljeno
1,5 l 2400 W
Indikator nivoa vode
Crna i srebrna
Poklopac sa šarkama
Pregledni indikatori nivoa vode sa obe strane Philips električnog aparata za kuvanje vode za rukovanje i levom i desnom rukom.
Poklopac sa šarkama i velikim otvorom, za lako punjenje i čišćenje, kao i izbegavanje kontakta sa parom. Aparat za kuvanje takođe možete da punite pomoću grlića.
Kabl se može obmotati oko baze, tako da aparat možete lako uskladištiti u kuhinji.
4.8
od 5
255
Komentari
98%
preporučuje ovaj proizvod
Dunja 33
10/07/2020
Hrvatska
Odlično kuhalo!!!
Odlično kuhalo,dobra cijena,lako se održava!Za preporuku!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Josip 123
26/04/2020
Hrvatska
Izvrstan proizvod
Kuhalo za vodu je jednostavno za korištenje, veoma brzo ugrije vodu i izrađeno od vrhunskog materijala, imam ga već više od 6 godina i još uvijek radi kao i prvog dana. preporučujem svima koji žele kvalitetan i pouzdan uređaj!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
OBst
28/02/2017
Hrvatska
Verifikovani kupac
Jednostavnost i brzina uporabe
Do sada sam imao dva kuhala i ovo mi je treće kuhalo po redu. Moram priznati da mi je ovo najbrže kuhalo koje sam do sada koristio. Jednostavno je za uporabu i lako se čisti. Pored toga, lijepog i praktičnog je dizajna, a posebice bih naglasio da sam zadovoljan time što je gumb za uporabu na vrhu uređaja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD4646/00 Kuhalo za vodu