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  • Jednostavno pravljenje ukusnih jela, u svakom trenutku
  • Jednostavno pravljenje ukusnih jela, u svakom trenutku
  • Jednostavno pravljenje ukusnih jela, u svakom trenutku
  • Jednostavno pravljenje ukusnih jela, u svakom trenutku
  • Jednostavno pravljenje ukusnih jela, u svakom trenutku
  • Jednostavno pravljenje ukusnih jela, u svakom trenutku
  • Jednostavno pravljenje ukusnih jela, u svakom trenutku
  • Jednostavno pravljenje ukusnih jela, u svakom trenutku
  • Jednostavno pravljenje ukusnih jela, u svakom trenutku
  • Jednostavno pravljenje ukusnih jela, u svakom trenutku

Svestrani aparat za kuvanjeSveobuhvatni aparat za kuvanje serije 3000

HD4713/40

4.4
| (48) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno pravljenje ukusnih jela, u svakom trenutku
Unesite raznovrsnost i nove ukuse u obroke od doručka do večere uz 60 korisnih unapred podešenih postavki, koje osiguravaju da uz vašeg ličnog kuvara uvek napravite ukusne obroke
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u ukusnim obrocima, uvek jednako pripremljenim, pomoću jednog dugmeta

Jednostavno pravljenje ukusnih jela, u svakom trenutku

  • 60 unapred podešenih programa kuvanja

  • 3D sistem zagrevanja

  • Unutrašnja posuda od 5 slojeva

3D sistem zagrevanja

3D sistem zagrevanja

Moćni 3D sistem zagrevanja raspoređuje toplotu od gore, sa bočnih strana i sa dna kako bi sastojci bili ravnomerno skuvani i kako bi se zadržao njihov autentični ukus.

Šerpa za kuvanje od 5-slojne legure aluminijuma

Šerpa za kuvanje od 5-slojne legure aluminijuma

Šerpa za kuvanje od 5-slojne legure aluminijuma s podlogom protiv lepljenja za dodatnu izdržljivost.

60 programi kuvanja

60 programi kuvanja

60 programa kuvanja unapred je podešeno za optimalne profile kuvanja. To je kao da imate ličnog kuvara. Obezbeđuje dosledne ukusne rezultate za svaki obrok – uz programe koji uključuju pečenje, kuvanje na pari, sporo kuvanje i pojedinačne programe za određena jela poput kaše, govedine i morskih plodova.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

48

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

08/12/2024

България

България

Иска ми се да го бях открила по-рано

Страхотен. Всичко става бързо и лесно. Най-много ми допада контролираният процес - не е необходимо да следя дали водата не е извряла, да не загори, дали съм изключила котлона/фурната и така нататък. Слагам, пускам и имам време да редя пъзели с децата, докато само се сготви.

Prednosti

Удобство, готви само.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

07/08/2024

България

България

Чудесен уред! Но с ужасни негодни инструкции!

Уредът е страхотен! И готвеното в него се получава вкусно! Но очевидно масовият ни проблем е НЕАДЕКВАТНОТО УПЪТВАНЕ (моля, да ме извините за главните букви). От инструкциите не става ясно какво да натиснеш, за да печеш някакъв вид месо, например. Инструкциите в листовката са почти безполезни. Не става ясно и как трябва да се свали вътрешният капак, за да се измие той и филтърът.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

07/03/2024

България

България

Здравейте!

Здравейте! Другите уреди, които съм виждала имаха копче за изпускане на парата, но в този уред няма и в упътването не пише. Може ли да ми помигнете къде е копчето за пара? Благодаря предварително?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000

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