2 godine garancije
60 unapred podešenih programa kuvanja
3D sistem zagrevanja
Unutrašnja posuda od 5 slojeva
Moćni 3D sistem zagrevanja raspoređuje toplotu od gore, sa bočnih strana i sa dna kako bi sastojci bili ravnomerno skuvani i kako bi se zadržao njihov autentični ukus.
Šerpa za kuvanje od 5-slojne legure aluminijuma s podlogom protiv lepljenja za dodatnu izdržljivost.
60 programa kuvanja unapred je podešeno za optimalne profile kuvanja. To je kao da imate ličnog kuvara. Obezbeđuje dosledne ukusne rezultate za svaki obrok – uz programe koji uključuju pečenje, kuvanje na pari, sporo kuvanje i pojedinačne programe za određena jela poput kaše, govedine i morskih plodova.
4.4
od 5
48
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
ИваТС
08/12/2024
България
Иска ми се да го бях открила по-рано
Страхотен. Всичко става бързо и лесно. Най-много ми допада контролираният процес - не е необходимо да следя дали водата не е извряла, да не загори, дали съм изключила котлона/фурната и така нататък. Слагам, пускам и имам време да редя пъзели с децата, докато само се сготви.
Prednosti
Удобство, готви само.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000
Румяна Т.
07/08/2024
България
Чудесен уред! Но с ужасни негодни инструкции!
Уредът е страхотен! И готвеното в него се получава вкусно! Но очевидно масовият ни проблем е НЕАДЕКВАТНОТО УПЪТВАНЕ (моля, да ме извините за главните букви). От инструкциите не става ясно какво да натиснеш, за да печеш някакъв вид месо, например. Инструкциите в листовката са почти безполезни. Не става ясно и как трябва да се свали вътрешният капак, за да се измие той и филтърът.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000
Хатидже
07/03/2024
България
Здравейте!
Здравейте! Другите уреди, които съм виждала имаха копче за изпускане на парата, но в този уред няма и в упътването не пише. Може ли да ми помигнете къде е копчето за пара? Благодаря предварително?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Уред за готвене "всичко в едно" HD4713/40 Уред за готвене „Всичко в едно“ Серия 3000