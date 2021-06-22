2 godine garancije
Obustavljeno
Sa staklenim bokalom
Sistem za zakuvavanje
Aluminijum
Philips aparat za kafu ima jedinstveni sistem za zakuvavanje. Voda se prvo kuva, a zatim prolazi kroz mlevenu kafu. Zahvaljujući visokoj temperaturi kuvanja, koja dostiže i prelazi 93 °C, garantuju se najbogatiji ukus i superiorna aroma filter kafe.
Za 8–12 šolja, osmišljen tako da optimalno čuva aromu kafe.
Funkcija zaustavaljanja kapanja prekida kuvanje svaki put kada želite da sipate kafu u šolju
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Landser
22/06/2021
Україна
Хороший дизайн
Отличный дизайн, она не такая громоздкая как фото.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22