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  • Fantastičan ukus i bogata aroma
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  • Fantastičan ukus i bogata aroma
  • Fantastičan ukus i bogata aroma
  • Fantastičan ukus i bogata aroma
  • Fantastičan ukus i bogata aroma
  • Fantastičan ukus i bogata aroma
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  • Fantastičan ukus i bogata aroma
  • Fantastičan ukus i bogata aroma
  • Fantastičan ukus i bogata aroma
  • Fantastičan ukus i bogata aroma

Obustavljeno

Aluminium CollectionAparat za kafu

HD5410/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
Fantastičan ukus i bogata aroma
Ovaj elegantni aparat za kafu omogućava vam da uživate u bogatoj aromi i punom ukusu zahvaljujući jedinstvenom sistemu zakuvavanja
Pogledajte sve prednosti

Vrhunski sistem za zakuvavanje kafe

Fantastičan ukus i bogata aroma

  • Sa staklenim bokalom

  • Sistem za zakuvavanje

  • Aluminijum

Sistem za zakuvavanje, za vrhunsku aromu i ukus

Sistem za zakuvavanje, za vrhunsku aromu i ukus

Philips aparat za kafu ima jedinstveni sistem za zakuvavanje. Voda se prvo kuva, a zatim prolazi kroz mlevenu kafu. Zahvaljujući visokoj temperaturi kuvanja, koja dostiže i prelazi 93 °C, garantuju se najbogatiji ukus i superiorna aroma filter kafe.

Aroma bokal

Aroma bokal

Za 8–12 šolja, osmišljen tako da optimalno čuva aromu kafe.

Funkcija za zaustavljanje kapanja

Funkcija za zaustavljanje kapanja

Funkcija zaustavaljanja kapanja prekida kuvanje svaki put kada želite da sipate kafu u šolju

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

22/06/2021

Україна

Україна

Хороший дизайн

Отличный дизайн, она не такая громоздкая как фото.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка

Date of Use 2020-05-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка

Date of Use 2020-05-22

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