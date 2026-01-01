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Sve serije

  • Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru
  • Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru

Indukciona ploča 3000 serijaPhilips indukciona ploča 3000 serija

HD5830/90

Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru
Od kuhinje do stola, kuvajte na svoj način sa Philips indukcijskim rešoom serije 3000. Sa 8 snažnih nivoa toplote do 2000 W i 4 praktična unapred podešena programa, osigurava lako i pouzdano kuvanje u svakoj kuhinji.
Pogledajte sve prednosti

Lako kuvanje, pouzdane performanse, u svakoj kuhinji

Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru

  • Snažne performanse sa nivoima toplote do 2000 W

  • Brzo postavljanje. Jednostavno kuvanje. Lako čišćenje.

  • Kuvajte na svoj način: 4 unapred podešena programa, od supa do prženja

  • Bezbednija kuhinja sa automatskim isključivanjem i zaključavanjem za decu

Trenutno postavljanje

Trenutno postavljanje

Samo uključite indukcioni rešo i spremni ste za kuvanje!

Precizna kontrola sa 8 nivoa zagrevanja

Precizna kontrola sa 8 nivoa zagrevanja

Prilagodite svakodnevno kuvanje svojim specifičnim potrebama, zahvaljujući 8 podesivih nivoa snage i temperature. Od laganog krčkanja do brzog ključanja, uživajte u preciznoj kontroli za ukusne i hranljive obroke.

4 intuitivna programa kuvanja za vaše svakodnevne obroke

4 intuitivna programa kuvanja za vaše svakodnevne obroke

Započnite brzo i kuvajte na svoj način sa 4 unapred podešena programa za kuvanje: kuvanje, prženje uz mešanje, supa i niska temperatura.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana