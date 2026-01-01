Uštedite prostor, kuvajte u bilo kom kuhinjskom prostoru

Od kuhinje do stola, kuvajte na svoj način sa Philips indukcijskim rešoom serije 3000. Sa 8 snažnih nivoa toplote do 2000 W i 4 praktična unapred podešena programa, osigurava lako i pouzdano kuvanje u svakoj kuhinji.