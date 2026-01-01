2 godine garancije
HD5830/90
Snažne performanse sa nivoima toplote do 2000 W
Brzo postavljanje. Jednostavno kuvanje. Lako čišćenje.
Kuvajte na svoj način: 4 unapred podešena programa, od supa do prženja
Bezbednija kuhinja sa automatskim isključivanjem i zaključavanjem za decu
Samo uključite indukcioni rešo i spremni ste za kuvanje!
Prilagodite svakodnevno kuvanje svojim specifičnim potrebama, zahvaljujući 8 podesivih nivoa snage i temperature. Od laganog krčkanja do brzog ključanja, uživajte u preciznoj kontroli za ukusne i hranljive obroke.
Započnite brzo i kuvajte na svoj način sa 4 unapred podešena programa za kuvanje: kuvanje, prženje uz mešanje, supa i niska temperatura.
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