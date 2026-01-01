Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom

Ultra-tanak dizajn za pripremu svih vaših omiljenih jela sa stilom. Od kuvanja na radnoj površini do uživanja u jelima iz jednog lonca i fonduima za stolom, Philips indukcioni rešo serije 5000 nudi 10 nivoa toplote do 2000 W i 8 unapred podešenih programa za raznovrsno kuvanje.