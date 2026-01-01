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Sve serije

  • Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom
  • Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom
  • Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom
  • Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom
  • Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom
  • Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom
  • Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom
  • Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom
  • Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom
  • Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom

Indukciona ploča serije 5000Philips indukciona ploča serije 5000

HD5850/90

Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom

Ultra-tanak dizajn za pripremu svih vaših omiljenih jela sa stilom. Od kuvanja na radnoj površini do uživanja u jelima iz jednog lonca i fonduima za stolom, Philips indukcioni rešo serije 5000 nudi 10 nivoa toplote do 2000 W i 8 unapred podešenih programa za raznovrsno kuvanje.

Pogledajte sve prednosti

Prelepo dizajniran, napravljen za vrhunske performanse

Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom

  • Snažne performanse sa nivoima toplote do 2000 W

  • Brzo podešavanje. Jednostavno kuvanje. Lako čišćenje.

  • Raznovrsno kuvanje: 8 unapred podešenih programa, od krčkanja do prženja

  • Bezbednija kuhinja sa automatskim isključivanjem i zaključavanjem za decu

Elegantan ultra-tanki dizajn

Elegantan ultra-tanki dizajn

Kuvajte na svoj način uz pouzdane performanse, u elegantnom ultra-tankom dizajnu od samo 41 mm

Trenutno postavljanje

Trenutno postavljanje

Samo priključite indukcioni rešo i spremni ste za kuvanje!

Precizna kontrola od krčkanja do pečenja sa 10 nivoa toplote

Precizna kontrola od krčkanja do pečenja sa 10 nivoa toplote

Vrhunska svestranost sa 10 nivoa zagrevanja - savršeno za sve, od nežnog podgrevanja do pečenja na visokoj temperaturi.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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