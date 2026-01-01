HD5850/90
Ultra-tanak za snažno kuvanje sa stilom
Ultra-tanak dizajn za pripremu svih vaših omiljenih jela sa stilom. Od kuvanja na radnoj površini do uživanja u jelima iz jednog lonca i fonduima za stolom, Philips indukcioni rešo serije 5000 nudi 10 nivoa toplote do 2000 W i 8 unapred podešenih programa za raznovrsno kuvanje.
Snažne performanse sa nivoima toplote do 2000 W
Brzo podešavanje. Jednostavno kuvanje. Lako čišćenje.
Raznovrsno kuvanje: 8 unapred podešenih programa, od krčkanja do prženja
Bezbednija kuhinja sa automatskim isključivanjem i zaključavanjem za decu
Kuvajte na svoj način uz pouzdane performanse, u elegantnom ultra-tankom dizajnu od samo 41 mm
Samo priključite indukcioni rešo i spremni ste za kuvanje!
Vrhunska svestranost sa 10 nivoa zagrevanja - savršeno za sve, od nežnog podgrevanja do pečenja na visokoj temperaturi.
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