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  • Vrhunski ukusi grilovanja
  • Vrhunski ukusi grilovanja
  • Vrhunski ukusi grilovanja
  • Vrhunski ukusi grilovanja
  • Vrhunski ukusi grilovanja
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  • Vrhunski ukusi grilovanja
  • Vrhunski ukusi grilovanja
  • Vrhunski ukusi grilovanja
  • Vrhunski ukusi grilovanja

Stoni roštilj

HD6212/90

2.4
| (7) Komentari
Vrhunski ukusi grilovanja
Na najbolji način uživajte u grilovanju kod kuće uz Philips stoni roštilj. Od aroma dimljenja do mekših odrezaka, stakleni poklopac zadržava ukuse, za veoma ukusne grilovane obroke.
Pogledajte sve prednosti

Dodatak za dimljenje i aromu za vrhunski ukus

Vrhunski ukusi grilovanja

  • Dodatak za dimljenje

  • Dodatak za aromu

  • Podesiva temperatura

  • 2400 W

  • Velika površina za grilovanje: 1250 cm²

Uživajte u ukusu dimljenja

Uživajte u ukusu dimljenja

Dodajte usitnjeno drvo i zatvorite poklopac da biste obogatili meso i ribu ukusom dimljenja.

Dodatak za aromu za začinsko bilje, vino itd.

Dodatak za aromu za začinsko bilje, vino itd.

Dodatak za aromu za poboljšavanje ukusa hrane prirodnim ukusima začinskog bilja ili vina.

Podesiva temperatura za savršene rezultate

Podesiva temperatura za savršene rezultate

Pet nivoa temperature za savršeno grilovanje bilo kojeg sastojka.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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2.4

od 5

7

Komentari

3
2

20/06/2025

Magyarország

Magyarország

Csodálatos készülék!

A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .

Ova recenzija je napisana za Philips asztali grillsütő

Ova recenzija je napisana za Philips asztali grillsütő

27/09/2025

Magyarország

Magyarország

Verifikovani kupac

Szépen teszi a dolgát

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips asztali grillsütő

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips asztali grillsütő

31/07/2025

Magyarország

Magyarország

Lassan süss, tovább érsz

Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!

Ova recenzija je napisana za Philips asztali grillsütő

Ova recenzija je napisana za Philips asztali grillsütő

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  1. U poređenju sa Philips HD6212 bez dizajna sa otvorom za kapanje, korišćenjem hamburgera od govedine.