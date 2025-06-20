2 godine garancije
HD6212/90
Dodatak za dimljenje
Dodatak za aromu
Podesiva temperatura
2400 W
Velika površina za grilovanje: 1250 cm²
Dodajte usitnjeno drvo i zatvorite poklopac da biste obogatili meso i ribu ukusom dimljenja.
Dodatak za aromu za poboljšavanje ukusa hrane prirodnim ukusima začinskog bilja ili vina.
Pet nivoa temperature za savršeno grilovanje bilo kojeg sastojka.
2.4
od 5
7
Komentari
Mama8
20/06/2025
Magyarország
Csodálatos készülék!
A HD6212/90 grillsütő nem csak gyönyörű grillezni is jó és egyszerű vele. A leírás róla pontos és mindenben megfelel a valóságnak. Az 5ös fokozaton a készülék grillező felületén mindenhol 220 C° mérhető .
Ova recenzija je napisana za Philips asztali grillsütő
Ova recenzija je napisana za Philips asztali grillsütő
ZoliBp
27/09/2025
Magyarország
Verifikovani kupac
Szépen teszi a dolgát
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Meg vagyok vele elégedve. Gyorsan felmelegszik, jól lehet rajta sütni.Egyetlen észrevétel. A sütés által keletkezett apró, odaégett darabkák hajszál karcot okoznak a sütő felületén. Remélem ez a későbbiekben nem fog problémát (leégést) okozni.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips asztali grillsütő
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips asztali grillsütő
Zhavasi
31/07/2025
Magyarország
Lassan süss, tovább érsz
Sokkal lassabban süt, mint vártuk volna (egy faszenet grillhez képest pl), ugyanakkor ezerszer könnyebb takarítani. A tető, a párologtaró szuper kiegészítés!
Ova recenzija je napisana za Philips asztali grillsütő
Ova recenzija je napisana za Philips asztali grillsütő
U poređenju sa Philips HD6212 bez dizajna sa otvorom za kapanje, korišćenjem hamburgera od govedine.