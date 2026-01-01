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Sve serije

  • Ukusna grilovana hrana, od doručka do večere
  • Ukusna grilovana hrana, od doručka do večere
  • Ukusna grilovana hrana, od doručka do večere
  • Ukusna grilovana hrana, od doručka do večere
  • Ukusna grilovana hrana, od doručka do večere
  • Ukusna grilovana hrana, od doručka do večere
  • Ukusna grilovana hrana, od doručka do večere
  • Ukusna grilovana hrana, od doručka do večere
  • Ukusna grilovana hrana, od doručka do večere
  • Ukusna grilovana hrana, od doručka do večere

Stoni roštilj

HD6222/90

Ukusna grilovana hrana, od doručka do večere
Uživajte u ukusima grilovanja kod kuće uz Philips stoni roštilj. Dve zone za zagrevanje i dvostrane ploče nude svestranu pripremu i savršene rezultate.
Pogledajte sve prednosti

Dvostrane ploče unapređuju doživljaj grilovanja

Ukusna grilovana hrana, od doručka do večere

  • 2 zone za zagrevanje

  • Dvostrane ploče

  • Podesiva temperatura

  • Velika površina za grilovanje: 1400 cm²

  • 2400 W

2 nezavisne zone za pripremu, savršeni rezultati za sve namirnice

2 nezavisne zone za pripremu, savršeni rezultati za sve namirnice

Dve oblasti za grilovanje omogućavaju nezavisno podešavanje temperature, za istovremenu pripremu različitih namirnica.

Podesiva temperatura za savršene rezultate

Podesiva temperatura za savršene rezultate

Pet nivoa temperature za savršeno grilovanje bilo kojeg sastojka.

Dvostrane ploče za veću svestranost

Dvostrane ploče za veću svestranost

Okrenite ploče da biste pržili na ploči ili grilovali. Pripremajte sve, od mesa i povrća do jaja i palačinki.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Samo uklonite ploče za grilovanje radi lakog čišćenja, u mašini za sudove ili pod mlazom vode.

  2. U poređenju sa Philips HD6212 bez otvora za odvođenje masnoće, korišćenjem hamburgera od govedine