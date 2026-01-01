2 godine garancije
HD6222/90
2 zone za zagrevanje
Dvostrane ploče
Podesiva temperatura
Velika površina za grilovanje: 1400 cm²
2400 W
Dve oblasti za grilovanje omogućavaju nezavisno podešavanje temperature, za istovremenu pripremu različitih namirnica.
Pet nivoa temperature za savršeno grilovanje bilo kojeg sastojka.
Okrenite ploče da biste pržili na ploči ili grilovali. Pripremajte sve, od mesa i povrća do jaja i palačinki.
Komentari
Samo uklonite ploče za grilovanje radi lakog čišćenja, u mašini za sudove ili pod mlazom vode.
U poređenju sa Philips HD6212 bez otvora za odvođenje masnoće, korišćenjem hamburgera od govedine