2 godine garancije
Obustavljeno
Bela i narandžasta
Ovaj kompaktni Philips aparat za kafu zauzima minimalno prostora na radnoj površini u kuhinji.
Nakon što skuva filter kafu, Philips aparat za kafu se automatski isključuje i pomaže vam da uštedite energiju.
Višak kabla može da se odloži u pregradu za odlaganje kabla sa donje strane aparata za kafu. Omogućava dobro pozicioniranje aparata za kafu u kuhinji.
4.8
od 5
6
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
ewa bart
14/10/2020
Polska
Mały, zgrabny sprzęt do zaparzenia kawy.
Służy mi już chyba z 10 lat i nadal działa bez zarzutu. Niestety przy ostatnim myciu filtra chyba za mocno przydusiłam i porwała się siateczka. Chyba będę musiała zakupić filtry papierowe ale sprzętu nie wyrzucę bo nie dość, że jest śliczny to kawa bardzo mi smakuje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Ждун4ик
01/04/2019
Україна
Класнюча кавоварка
Дуже хороша кавоварка. Легка у використанні, каву готує швидко, мити легко. В мене вже 3 роки, задоволена на всі 100%
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7140/55 Кавоварка на одну чашку
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7140/55 Кавоварка на одну чашку
Adrie
12/04/2018
Magyarország
Geweldig apparaatje
Dit geweldige koffiezetapparaatje is nergens meer te koop. Er is niets te verkrijgen wat zo goed is. Hopelijk wilt Philips dit toch weer in het assortiment opnemen, omdat niet iedereen van koffie houdt met pads. Vriendelijke groet Adrie Heikoop
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7140/55 Egycsészés kávéfőző
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7140/55 Egycsészés kávéfőző