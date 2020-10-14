2 godine garancije
Obustavljeno
4.8
od 5
5
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
ewa bart
14/10/2020
Polska
Mały, zgrabny sprzęt do zaparzenia kawy.
Służy mi już chyba z 10 lat i nadal działa bez zarzutu. Niestety przy ostatnim myciu filtra chyba za mocno przydusiłam i porwała się siateczka. Chyba będę musiała zakupić filtry papierowe ale sprzętu nie wyrzucę bo nie dość, że jest śliczny to kawa bardzo mi smakuje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Adrie
12/04/2018
Magyarország
Geweldig apparaatje
Dit geweldige koffiezetapparaatje is nergens meer te koop. Er is niets te verkrijgen wat zo goed is. Hopelijk wilt Philips dit toch weer in het assortiment opnemen, omdat niet iedereen van koffie houdt met pads. Vriendelijke groet Adrie Heikoop
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7140/55 Egycsészés kávéfőző
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7140/55 Egycsészés kávéfőző
Zoe41
29/12/2015
Polska
Verifikovani kupac
fajna i niedroga rzecz
bardzo łatwo i przyjemnie przygotujesz swoją ulubioną kawę w kilka chwil, łatwe czyszczenie, trwały
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7140/55 Ekspres do kawy na jedną filiżankę