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  • Jednostavno ukusna kafa
  • Jednostavno ukusna kafa
  • Jednostavno ukusna kafa
  • Jednostavno ukusna kafa
  • Jednostavno ukusna kafa
  • Jednostavno ukusna kafa
  • Jednostavno ukusna kafa

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za kafu

HD7435/20

4.7
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno ukusna kafa
Uživajte u ukusu i aromi sveže skuvane kafe uz ovaj Philips aparat za kafu. Njegov kompaktni dizajn savršen je za kuvanje od 2 do 7 šolja. Aroma Twister vam omogućava da uživate u optimalnom ukusu u svakoj šolji.
Pogledajte sve prednosti

Uz Aroma Twister, za najbolji doživljaj ukusa

Jednostavno ukusna kafa

  • Sa staklenim bokalom

  • Kompaktan dizajn (0,6 l)

  • Crna i metal

Automatsko isključivanje nakon 30 minuta, radi uštede energije i bezbednosti

Automatsko isključivanje nakon 30 minuta, radi uštede energije i bezbednosti

Trideset minuta nakon pripreme kafe, aparat za kafu se automatski isključuje radi uštede energije i bezbednosti. To je u skladu sa Uredbom EU koja se primenjuje za sve aparate za kafu u EU.

Aroma Twister cirkuliše kafu, za optimalan ukus

Aroma Twister cirkuliše kafu, za optimalan ukus

Ova pametna mlaznica u bokalu ravnomerno cirkuliše kafu koja ulazi kroz bokal, za optimalnu i postojanu aromu, od prve do poslednje šolje.

Funkcija za zaustavljanje kapanja za sipanje šolje kafe kad god poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja za sipanje šolje kafe kad god poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućava vam da sipate šolju kafe pre završetka kompletnog ciklusa kuvanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

18/02/2020

Slovensko

Slovensko

Malí,skladný,jednoduchý

Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7435/20 Kávovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7435/20 Kávovar

29/09/2020

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální

při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne

Prednosti

v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

21/04/2021

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Vše jak má být

Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí

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  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana