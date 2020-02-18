2 godine garancije
Obustavljeno
Sa staklenim bokalom
Kompaktan dizajn (0,6 l)
Crna i metal
Trideset minuta nakon pripreme kafe, aparat za kafu se automatski isključuje radi uštede energije i bezbednosti. To je u skladu sa Uredbom EU koja se primenjuje za sve aparate za kafu u EU.
Ova pametna mlaznica u bokalu ravnomerno cirkuliše kafu koja ulazi kroz bokal, za optimalnu i postojanu aromu, od prve do poslednje šolje.
Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućava vam da sipate šolju kafe pre završetka kompletnog ciklusa kuvanja.
4.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
18/02/2020
Slovensko
Malí,skladný,jednoduchý
Malí,skladný,jednoduchý.Vhodný hlavne pre menši počet osôb.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7435/20 Kávovar
Veselka44
29/09/2020
Česká republika
Verifikovani kupac
Pěkný a kompaktní design, pro dvě osoby ideální
při rozbalení produktu mi nejdříve přišlo, že je až moc malinký, ale hned po prvním použití bylo jasné, že nám naprosto vyhovuje, pro dvě osoby pohodlně, i pro tři, kapacita je 600 ml, více kávy najednou stejně nevypijeme a kávu si připravujeme vždy čerstvou, z namletých zrn z kávomlýnku, takže větší objem bychom nevyužili, fajn je také možnost používání stálého filtru místo jednorázových papírových, kávu si lze do šálku nalít i při přípravě kávy a nečekat, až celý cyklus doběhne
Prednosti
v kuchyni nezabere moc místa, svojí velikostí stačí pro dvě až tři osoby, možnost využití stálého filtru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Allaaa
21/04/2021
Česká republika
Verifikovani kupac
Vše jak má být
Kávovar splnil naše očekávání. Vše funguje jak má. Trochu zadrhává horní plastové víko, ale ničemu to nevadí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Kolekce Daily HD7435/20 Kávovar se skleněnou konvicí