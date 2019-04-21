Obustavljeno
Jednostavno do dobre filter kafe
Uživajte u dobroj kafi pomoću pouzdanog aparata za kafu u inteligentnom i kompaktnom kućištu koji lako možete da odložite.
Sa staklenim bokalom
Crna
Lako i precizno napunite rezervoar za vodu uz oznaku nivoa vode.
Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućava vam da sipate šolju kafe pre završetka kompletnog ciklusa kuvanja.
Višak kabla može da se odloži u pregradu za odlaganje kabla sa donje strane aparata za kafu. Omogućava dobro pozicioniranje aparata za kafu u kuhinji.
Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete
4.4
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Helga26
21/04/2019
Magyarország
Nagyon elégedett
A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző
Hrachnastenu
31/05/2016
Česká republika
skvělý výrobek
praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7446/00 Kávovar
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7446/00 Kávovar
tanks2016
03/10/2016
Latvija
Verifikovani kupac
lieliskas funkcijas
labs aparats ar labam funkcijam un vizualo izskatu!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts