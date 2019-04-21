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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7446/20
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Coffee maker
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za kafu

HD7446/20

4.4

| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno do dobre filter kafe

Uživajte u dobroj kafi pomoću pouzdanog aparata za kafu u inteligentnom i kompaktnom kućištu koji lako možete da odložite.

Pogledajte sve prednosti

Kapacitet za 10 do 15 šoljica, kompaktan dizajn

Jednostavno do dobre filter kafe

  • Sa staklenim bokalom

  • Crna

Oznaka nivoa vode za lako punjenje

Oznaka nivoa vode za lako punjenje

Lako i precizno napunite rezervoar za vodu uz oznaku nivoa vode.

Funkcija za zaustavljanje kapanja za sipanje šolje kafe kad god poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja za sipanje šolje kafe kad god poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućava vam da sipate šolju kafe pre završetka kompletnog ciklusa kuvanja.

Pregrada za odlaganje kabla, za lako odlaganje u kuhinji

Pregrada za odlaganje kabla, za lako odlaganje u kuhinji

Višak kabla može da se odloži u pregradu za odlaganje kabla sa donje strane aparata za kafu. Omogućava dobro pozicioniranje aparata za kafu u kuhinji.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

21/04/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon elégedett

A kávéfőző már régóta használjuk, a termékkel nagyon meg vagyunk elégedve. Könnyű használni és tisztítani.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7446/00 Kávéfőző

31/05/2016

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

praktický, jednoduchý, elegantní, vaří dobrou kávu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7446/00 Kávovar

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7446/00 Kávovar

03/10/2016

Latvija

Latvija

Verifikovani kupac

lieliskas funkcijas

labs aparats ar labam funkcijam un vizualo izskatu!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7446/00 Kafijas automāts

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  • Povrat u roku od 30 dana