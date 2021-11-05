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  • Jednostavno dobra kafa
  • Jednostavno dobra kafa
  • Jednostavno dobra kafa
  • Jednostavno dobra kafa
  • Jednostavno dobra kafa
  • Jednostavno dobra kafa
  • Jednostavno dobra kafa
  • Jednostavno dobra kafa
  • Jednostavno dobra kafa
  • Jednostavno dobra kafa
  • Jednostavno dobra kafa
  • Jednostavno dobra kafa

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za kafu

HD7459/20

4.8
| (73) Komentari | 97% preporučuje ovaj proizvod
Jednostavno dobra kafa
Uživajte u ukusu i aromi sveže skuvane kafe pomoću ovog pouzdanog Philips aparata za kafu. Aroma Twister vam omogućava da uživate u optimalnom ukusu u svakoj šolji kafe. Tajmer vam omogućava da se budite uz miris sveže kafe.
Pogledajte sve prednosti

Uz Aroma Twister, za najbolji doživljaj ukusa

Jednostavno dobra kafa

  • Sa staklenim bokalom

  • Sa tajmerom

  • Crna i metal

Automatsko isključivanje nakon 30 minuta, radi uštede energije i bezbednosti

Automatsko isključivanje nakon 30 minuta, radi uštede energije i bezbednosti

Trideset minuta nakon pripreme kafe, aparat za kafu se automatski isključuje radi uštede energije i bezbednosti. To je u skladu sa Uredbom EU koja se primenjuje za sve aparate za kafu u EU.

Funkcija za zaustavljanje kapanja za sipanje šolje kafe kad god poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja za sipanje šolje kafe kad god poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućava vam da sipate šolju kafe pre završetka kompletnog ciklusa kuvanja.

Aroma Twister cirkuliše kafu, za optimalan ukus

Aroma Twister cirkuliše kafu, za optimalan ukus

Ova pametna mlaznica u bokalu ravnomerno cirkuliše kafu koja ulazi kroz bokal, za optimalnu i postojanu aromu, od prve do poslednje šolje.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

73

Komentari

97%

preporučuje ovaj proizvod

3

05/11/2021

Україна

Україна

Краща в своєму сегменті!

Хороша кавоварка! Переваги: 1) готує дуже смачну каву – без перебільшень. Причому терпкість напою можна регулювати самостійно – додаючи менше води чи більше кави; 2) наявність функції «Aroma Twister», завдяки якій смак кави рівномірний, а тому за сніданком усі члени родини будуть пити однакову каву, а не «розбавлену», «кислу», «холодну», «хорошу» – і це все з однієї колби; 3) є таймер, а тому приготування кави можна запланувати заздалегідь і не витрачати на це свій час зранку; 4) є підігрів; 5) забезпечує оптимальну температуру готового продукту – не потрібно чекати, коли напій охолоне, а можна пити відразу; 6) реально якісна колба, її навіть просто в руках тримати приємно; 7) зручно, що шкала об’єму рідини є як на корпусі кавоварки, так і на самій колбі. Недоліки: 1) система «капля-стоп» працює не дуже добре – на нагрівальному елементі під колбою від капель кави залишаються плями, позбутися яких практично неможливо. Утім, якщо в колбі завжди буде кава, то ваші гості цього не помітять:); 2) відсутність фільтру (довелось купувати окремо – взяли багаторазовий); 3) мазкий корпус, потрібно завжди тримати його в чистоті. Проте після приготованої чашки кави всі ці недоліки нівелюються. Справді незамінна річ для тих, хто полюбляє смак хорошої кави.

Prednosti

красивий дизайн; функціональність; наявність мірної шкали на корпусі, і на колбі; зручна, функціональна, красива колба; наявність функції відтермінування старту; є підігрів; оптимальна температура готового напою; смачна кава:)

Mane

зовнішня панель швидко брудниться; залишаються плями від кави на нагрівальній плиті під колбою, які потім неможливо відтерти; відсутність фільтру у комплекті

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

29/10/2021

Україна

Україна

Моя кавоварка

Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна кавоварка. Підігрів до пів години, як раз дає можливість випити горячу каву будб якою компанією. У цій ціновій увтегорії майже одна з найкращих і надійних.

Prednosti

Дуже зручна у використанні, надійна та довговічна

Mane

згодом починає іноді капати на поверхню підігріву

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

28/10/2021

Україна

Україна

Пользуюсь больше двух лет...

Когда решила купить новую кофеварку взгляд упал, именно,на эту модель....привлекла большая чаша......когда ознакомилась с характеристиками-пришла в восторг....она, ещё и поддерживается теплом! Вообщем, купила) Вечером засыпаю кофе,лью воду и....ставлю на таймер...утро...я в душ.....пока делаю укладку волос, уже, начинает пахнуть кофе....ммм....это супер))

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Daily Collection HD7459/20 Кавоварка

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