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  • Kafa čiste arome, izuzetno lako
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  • Kafa čiste arome, izuzetno lako
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Obustavljeno

Viva CollectionAparat za kafu

HD7502/55

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Kafa čiste arome, izuzetno lako
Uživajte u klasičnoj filter kafi u udobnosti doma pomoću ovog aparata za kafu kompanije Philips koji je lak za korišćenje i robustan. Opustite se sa prijateljima dok Philips aparat priprema kafu i širi miris sveže kafe kroz kuću.
Pogledajte sve prednosti

Savremen izgled, ali bezvremen ukus

Kafa čiste arome, izuzetno lako

  • Sa staklenim bokalom

  • Bela i narandžasta

Bokal za aromu čuva ukus kafe

Bokal za aromu čuva ukus kafe

Philips bokal za aromu napravljen je od stakla i dizajniran je za optimalno održavanje ukusa kafe.

1000 W

1000 W

Pumpa u Philips aparatu za kafu omogućava brzu pripremu kafe.

Funkcija za zaustavljanje kapanja za sipanje šolje kafe kad god poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja za sipanje šolje kafe kad god poželite

Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućava vam da sipate šolju kafe pre završetka kompletnog ciklusa kuvanja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/05/2019

România

România

Un aparat Excelent !!!

Un aparat performant, usor de utilizat si arata bine , culoarea lui se potriveste cu bucătăria mea !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7502/55 Cafetieră

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7502/55 Cafetieră

17/12/2013

Polska

Polska

polecam zakup tego produktu

ekspres ma ładny wygląd, nadaje się na prezent. Jest bardzo wydajny i łatwy w obsłudze. Nie potrzeba do niego filtrów co już jest wielkim plusem. Gorąco polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy

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