2 godine garancije
Obustavljeno
Sa staklenim bokalom
Bela i narandžasta
Philips bokal za aromu napravljen je od stakla i dizajniran je za optimalno održavanje ukusa kafe.
Pumpa u Philips aparatu za kafu omogućava brzu pripremu kafe.
Funkcija za zaustavljanje kapanja omogućava vam da sipate šolju kafe pre završetka kompletnog ciklusa kuvanja.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Steliana
07/05/2019
România
Un aparat Excelent !!!
Un aparat performant, usor de utilizat si arata bine , culoarea lui se potriveste cu bucătăria mea !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7502/55 Cafetieră
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7502/55 Cafetieră
kasienka88
17/12/2013
Polska
polecam zakup tego produktu
ekspres ma ładny wygląd, nadaje się na prezent. Jest bardzo wydajny i łatwy w obsłudze. Nie potrzeba do niego filtrów co już jest wielkim plusem. Gorąco polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Viva Collection HD7502/55 Ekspres do kawy