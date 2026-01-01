Obustavljeno
HD7686/30
Da bude baš po vašem ukusu
Sofisticirani Philips aparat za kafu HD7686/30 kombinuje izvanredni kvalitet, kako po pitanju arome tako i dizajna. Funkcija za kontrolu jačine omogućava vam da pripremite filter kafu po svom ukusu zahvaljujući ugrađenoj vagi za kafu
Sa staklenim bokalom
Proizvedeno u Nemačkoj
Bela
Pumpa velike brzine u Philips aparatu za kafu brže priprema kafu uz optimalnu aromu.
Podesite jačinu kafe, od blage, preko srednje do intenzivne.
Philips aparat za kafu vas podseća kada je potrebno da uklonite kamenac iz aparata. Redovno uklanjanje kamenca garantuje najbolji ukus kafe sprečava prodiranje kamenca iz vode sa česme.
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