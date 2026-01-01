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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7686/30

Obustavljeno

Pure EssentialsAparat za kafu

HD7686/30

Da bude baš po vašem ukusu

Sofisticirani Philips aparat za kafu HD7686/30 kombinuje izvanredni kvalitet, kako po pitanju arome tako i dizajna. Funkcija za kontrolu jačine omogućava vam da pripremite filter kafu po svom ukusu zahvaljujući ugrađenoj vagi za kafu

Pogledajte sve prednosti

My Aroma Control za personalizovano podešavanje jačine

Da bude baš po vašem ukusu

  • Sa staklenim bokalom

  • Proizvedeno u Nemačkoj

  • Bela

1400 W

1400 W

Pumpa velike brzine u Philips aparatu za kafu brže priprema kafu uz optimalnu aromu.

Funkcija za izbor jačine omogućava prilagođavanje jačine kafe

Funkcija za izbor jačine omogućava prilagođavanje jačine kafe

Podesite jačinu kafe, od blage, preko srednje do intenzivne.

Indikator za uklanjanje kamenca

Philips aparat za kafu vas podseća kada je potrebno da uklonite kamenac iz aparata. Redovno uklanjanje kamenca garantuje najbolji ukus kafe sprečava prodiranje kamenca iz vode sa česme.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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