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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30
  • Packaging photograph Philips Pure Essentials Coffee maker HD7690/30

Obustavljeno

Pure EssentialsAparat za kafu

HD7690/30

5

| (7) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod

Da bude baš po vašem ukusu

Ovaj sofisticirani Philips aparat za kafu idealan je za osobe koje traže izvanredan kvalitet, kako po pitanju arome tako i dizajna. Funkcija za kontrolu jačine i tajmer omogućavaju vam da uvek pripremite filter kafu po svom ukusu.

Pogledajte sve prednosti

My Aroma Control za personalizovano podešavanje jačine

Da bude baš po vašem ukusu

  • Sa staklenim bokalom

  • Proizvedeno u Nemačkoj

  • Bela

1400 W

1400 W

Pumpa velike brzine u Philips aparatu za kafu brže priprema kafu uz optimalnu aromu.

Funkcija za izbor jačine omogućava prilagođavanje jačine kafe

Funkcija za izbor jačine omogućava prilagođavanje jačine kafe

Podesite jačinu kafe, od blage, preko srednje do intenzivne.

Indikator za uklanjanje kamenca

Philips aparat za kafu vas podseća kada je potrebno da uklonite kamenac iz aparata. Redovno uklanjanje kamenca garantuje najbolji ukus kafe sprečava prodiranje kamenca iz vode sa česme.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

7

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Кавоварка - супер!

Кавоварка готує каву, поки я займаюсь своїми справами. І коли вирішую випити каву, - вона тепла, адже є автоматичний підігрів кави. Супер! Рекомердую!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

20/08/2020

Україна

Україна

Кавоварка, яка дарує радість!

Чудовий вибір для тих, хто не уявляє свого ранку без кави. Я мати двох дітей і ходжу на роботу. Поки збираю дітей до школи кавоварка Philips уже варить каву. Аромат, що розходиться по будинку, задає настрій! І коли всі готові, в мене є ще п'ять хвилин для того щоб насолодитись неймовірним смаком натуральної кави, яка залишається гарячою завдяки системі підігріву. Дуже задоволена покупкою, яка служить уже кілька років!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Datum upotrebe 2018-08-20

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка

Datum upotrebe 2018-08-20

31/07/2019

România

România

un filtru de cafea excelent

Este un filtru cu multiple caracteristici.Poti sa faci cafea in functie de cat de aromata vrei, poti sa il setezi sa porneasca singur dimineata, etc.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Pure Essentials HD7690/30 Cafetieră

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Pure Essentials HD7690/30 Cafetieră

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