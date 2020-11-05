Obustavljeno
Da bude baš po vašem ukusu
Ovaj sofisticirani Philips aparat za kafu idealan je za osobe koje traže izvanredan kvalitet, kako po pitanju arome tako i dizajna. Funkcija za kontrolu jačine i tajmer omogućavaju vam da uvek pripremite filter kafu po svom ukusu.
Sa staklenim bokalom
Proizvedeno u Nemačkoj
Bela
Pumpa velike brzine u Philips aparatu za kafu brže priprema kafu uz optimalnu aromu.
Podesite jačinu kafe, od blage, preko srednje do intenzivne.
Philips aparat za kafu vas podseća kada je potrebno da uklonite kamenac iz aparata. Redovno uklanjanje kamenca garantuje najbolji ukus kafe sprečava prodiranje kamenca iz vode sa česme.
Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete
5.0
od 5
7
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Jul30
05/11/2020
Україна
Кавоварка - супер!
Кавоварка готує каву, поки я займаюсь своїми справами. І коли вирішую випити каву, - вона тепла, адже є автоматичний підігрів кави. Супер! Рекомердую!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Natasha1
20/08/2020
Україна
Кавоварка, яка дарує радість!
Чудовий вибір для тих, хто не уявляє свого ранку без кави. Я мати двох дітей і ходжу на роботу. Поки збираю дітей до школи кавоварка Philips уже варить каву. Аромат, що розходиться по будинку, задає настрій! І коли всі готові, в мене є ще п'ять хвилин для того щоб насолодитись неймовірним смаком натуральної кави, яка залишається гарячою завдяки системі підігріву. Дуже задоволена покупкою, яка служить уже кілька років!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Datum upotrebe 2018-08-20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Pure Essentials HD7690/90 Кавоварка
Datum upotrebe 2018-08-20
laura54
31/07/2019
România
un filtru de cafea excelent
Este un filtru cu multiple caracteristici.Poti sa faci cafea in functie de cat de aromata vrei, poti sa il setezi sa porneasca singur dimineata, etc.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Pure Essentials HD7690/30 Cafetieră
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Pure Essentials HD7690/30 Cafetieră