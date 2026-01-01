Obustavljeno
HD7692/30
Da bude baš po vašem ukusu
Ovaj sofisticirani aparat za kafu kombinuje izvanredni kvalitet arome sa odličnim dizajnom. Funkcija za kontrolu jačine omogućava vam da uvek pripremite filter kafu po svom ukusu, a izolovani bokal duže održava kafu svežom i vrućom.
Sa termosom
Proizvedeno u Nemačkoj
Bela
Pumpa velike brzine u Philips aparatu za kafu brže priprema kafu uz optimalnu aromu.
Podesite jačinu kafe, od blage, preko srednje do intenzivne.
Philips aparat za kafu vas podseća kada je potrebno da uklonite kamenac iz aparata. Redovno uklanjanje kamenca garantuje najbolji ukus kafe sprečava prodiranje kamenca iz vode sa česme.
Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete
Komentari